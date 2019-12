Cel mai uimitor "prim 11" al acestui sezon! Care sunt REVELATIILE SEZONULUI din Champions League

A fost dezvaluita lista cu cei mai tari tineri din Champions League in actualul sezon.

Acest sezon din Champions League a adus in atentia lumii multi tineri care au impresionat prin prestatiile lor, in cea mai importanta competitie si au reusit astfel sa isi faca loc in cel mai bun "prim 11" alcatuit din tineri debutanti.

Din echipa ideala nu lipseste Erling Haaland, senzatia Champions League, recent transferata la Borussia Dortmund pentru urmatoarele 5 sezoane. Pe aceeasi lista se regaseste si un jucator de la Real Madrid, dar si cel mai bun jucator al lui Inter.

Revelatiile sezonului UCL: "primul 11"

Echipa alcatuita din revelatiile sezonului in UEFA Champions League arata astfel:

Portar: Alex Meret (Napoli)

Fundasi: Achraf Hakimi (Borussia Dortmund), Benjamin Pavard (Bayern Munchen), Dayot Upamecano (Leipzig), Renan Lodi (Atletico Madrid)

Mijlocasi: Sander Berge (Genk), Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Dani Olmo (Dinamo Zagreb)

Atacanti: Rodrygo (Real Madrid), Erling Haaland (Salzburg), Lautaro Martinez (Inter Milano)

???? #UCL breakthrough team of 2019 ???? Standout player here is __________ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 30, 2019