VIDEO Real Madrid - FC Barcelona 2-6 în Champions League! Meci istoric pe stadionul ”Alfredo di Stefano”

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cele două mari rivale s-au întâlnit și în sferturile Ligii Campionilor.

TAGS:
Real Madridfc barcelonaAlexia PutellasEwa PajorLinda Caicedo
Din articol

FC Barcelona a învins-o fără drept de apel în deplasare, cu scorul de 6-2, pe marea sa rivală din campionatul spaniol, Real Madrid, miercuri seara, în prima manşă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor la fotbal feminin.

Golurile au fost marcate de Ewa Pajor (6, 57), Esmee Brugts (13), Irene Paredes (32), Vicky Lopez (64) şi Alexia Putellas (89 - din penalty) pentru învingătoare, respectiv Linda Caicedo (30, 66).

La partida disputată pe stadionul Alfredo di Stefano au asistat 4.203 spectatori.

Într-un alt meci disputat miercuri, pe stadionul Old Trafford, echipa germană Bayern Munchen s-a impus cu scorul de 3-2 în faţa echipei engleze Manchester United, golul victoriei fiind marcat de japoneza Momoko Tanikawa, în minutul 84.

Rezultatele din sferturile de finală Champions League - feminin (tur)

Marţi

VfL Wolfsburg - Olympique Lyon 1-0

Arsenal - Chelsea 3-1

Miercuri

Real Madrid - FC Barcelona 2-6

Manchester United - Bayern Munchen 2-3

Meciurile retur sunt programate pe 1 şi 2 aprilie. Agerpres

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
ARTICOLE PE SUBIECT
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!