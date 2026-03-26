FC Barcelona a învins-o fără drept de apel în deplasare, cu scorul de 6-2, pe marea sa rivală din campionatul spaniol, Real Madrid, miercuri seara, în prima manşă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor la fotbal feminin.

Golurile au fost marcate de Ewa Pajor (6, 57), Esmee Brugts (13), Irene Paredes (32), Vicky Lopez (64) şi Alexia Putellas (89 - din penalty) pentru învingătoare, respectiv Linda Caicedo (30, 66).

La partida disputată pe stadionul Alfredo di Stefano au asistat 4.203 spectatori.