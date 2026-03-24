Prima ligă engleză de fotbal ar putea avea şapte echipe înscrise în viitoarea ediţie a Ligii Campionilor şi până la unsprezece echipe în competiţiile europene, dacă se vor combina mai multe rezultate, atât în campionatul intern, cât şi în turneele continentale, scrie EFE.

Ce trebuie să se întâmple - toate condițiile necesare

Pentru ca acest lucru să se întâmple, Liverpool ar trebui să câştige Liga Campionilor şi, în acelaşi timp, să termine în primele cinci locuri în campionatul Angliei - în care ocupă în prezent locul 5 -, ceea ce ar elibera un loc suplimentar pentru Champions League, care ar merge la echipa de pe locul şase.

Dacă Aston Villa, în prezent pe locul patru în liga engleză, va ocupa acest loc şi la finalul sezonului, reuşind totodată să câştige Europa League, şi-ar asigura accederea directă în Liga Campionilor, iar asta ar permite chiar şi echipei de pe locul şapte în Premier League să se califice în cea mai importantă competiţie europeană intercluburi.

Acest scenariu depinde şi de menţinerea a cinci locuri pentru Anglia în Champions League, prin intermediul coeficientului UEFA, lucru pe care campionatul Angliei este pe cale să îl realizeze, având în vedere că este în prezent liderul acestui clasament, în ciuda faptului că are doar două echipe în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, scrie Agerpres.

Dacă prima ligă engleză îşi asigură aceste şapte locuri, Anglia ar mai avea două locuri pentru Europa League şi unul pentru Conference League, deşi numărul locurilor pentru Europa League ar putea creşte la trei dacă Crystal Palace, aflată în prezent pe locul 14 în Premier League, câştigă Conference League fără a termina pe un loc de calificare europeană în campionat, ceea ce i-ar acorda un loc suplimentar în Europa League.

