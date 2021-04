Inca un stadion legendar din Romania se demoleaza! Aici pierdea Steaua cu 10-0! Ce se construieste in locul lui

In ultimii ani am fost obinuiti cu stadioane noi in fotbalul romanesc, dar, din pacate, cele vechi au fost lasate in paragina.

Unul dintre acestea este si stadionul "Tineretului" din Craiova, pe care oltenii au invins Steaua, in '79, cu 10-0, in unica editie a Cupei FRF, care urmeaza sa fie demolat, anunta GSP. Cea mai iubita echipa a Olteniei a jucat aici din 1948, adica de la infiintare. Abia in 1967, Univeristea Craiova s-a mutat pe "Central", insa a mai disputat cateva partide si pe fostul stadion "Tineretului".

Din pacate, nu doar in Craiova este acest caz, dar stadioanele vechi au fost lasate in paragina, statul fiind neinteresat de folosirea lor in scopuri recreative pentru cetateni sau in inchirierea acestora pentru evenimente sportive sau culturale. Cel mai vechi stadion din Craiova a intrat in sfarsit pe masa de discutie a MTS, lucru anuntat chiar de ministrul Eduard Novak si primarul Lia Olguta Vasilescu.

Va fi daramat tot ce-a mai ramas din tribune si in loc va aparea o arena multifunctionala. Mai precis o sala de sport multifunctionala, cu suprafete de joc rabatabile, destinata mai multor sporturi. "Cu certitudine, stim in acest moment ca pe Tineretului vom avea o baza sportiva. Va fi un obiectiv pe care sper ca il vom realiza prin finantare obtinuta de la Compania Nationala de Investitii", a explicat Lia Olguta Vasilescu, primarul Craiovei, in urma cu doar cateva zile.