TRAGERE LA SORTI CHAMPIONS LEAGUE | Reactie SOC a lui Sergio Ramos: "Nu se vede absenta lui Ronaldo!" Ce spune despre duelul cu Ajax

Real Madrid a picat cu Ajax in optimile Champions League. Vezi aici toate meciurile

De trei ori castigatoare la rand in Champions League, Real Madrid are un sezon mai slab pe plan intern, iar acum se dueleaza cu Ajax in optimile Champions League. Sergio Ramos crede ca Real Madrid poate forta si a patra victorie la rand in cea mai importanta competitie din Europa chiar si fara Cristiano Ronaldo, golgheterul competitiei in sezonul trecut.

"Cred ca nu se va vedea o mare diferenta in teren. Avem o echipa aproape similara in pofida absentei lui Cristiano (Ronaldo), care era un jucator determinant pentru noi. Vom continua cu aceeasi filosofie pe care clubul a avut-o mereu. Obiectivul este intotdeauna sa castigam", a spus Ramos.

"Avem amintiri placute, pentru ca am castigat de trei ori. Este o competitie scurta si nu e loc de eroare. Avem o semifinala si o finala si vrem sa revenim cu titlul acasa. Madridul are istoria de partea sa, dar azi blazonul nu mai castiga in fata nimanui. De fiecare data exista un echilibru mai mare, dar cu siguranta experienta este foarte importanta si Madridul are din plin", a mai spus Sergio Ramos.

Real Madrid a devenit in 2017 primul club care a castigat de doua ori la rand competitia si poate deveni clubul cu cele mai multe victorii (4), daca va castiga din nou trofeul.

Ramos a fost prezent si la primul succes al madrilenilor, din 2014, cand a primit premiul pentru cel mai bun jucator al competitiei.

Fata de victoriile din 2016 si 2017, Real nu mai conteaza acum pe antrenorul Zinedine Zidane si pe Cristiano Ronaldo.