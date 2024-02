Recordul stabilit de Kylian Mbappe, după golul marcat în optimile UEFA Champions League

Campioana din Ligue 1 s-a impus în manșa tur a optimilor, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 în fața celor de la Real Sociedad.

Titular în partida disputată pe Parc des Princes, Kylian Mbappe a deschis scorul în urma unei faze fixe.

Ousmane Dembele a centrat din corner, mingea a fost respinsă în fața porții, iar atacantul francez a pus piciorul și a marcat.

În urma acestei reușite, Kylian Mbappe a devenit primul jucător care înscrie cel puțin un gol în zece meciuri consecutive pe teren propriu în UEFA Champions League, fiind numit "Prințul" de către statisticienii de la Opta.

10 - Kylian Mbappé became the first player to score at least one goal in 10 consecutive games started at home in the UEFA Champions League history. Prince. #PSGRSO pic.twitter.com/Hhbw5K2rtx