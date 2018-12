Istoria umilintelor suferite de Real Madrid in istoria Champions League! Cel mai drastic scor de pe Bernabeu!

Ultima etapa a grupelor a fost plina de surprize.

Pe un Santiago Bernabeu pe jumatate gol, Real Madrid a suferit cea mai drastica infrangere de pe teren propriu in Uefa Champions League, 0-3 impotriva celor de la CSKA Moscova. Rusii i-au invins de doua ori pe madrileni, dar au terminat grupa pe ultimul loc. Viktoria Plzen a castigat acasa surprinzator cu AS Roma, 2-1, si merge in Europa League.

Chiar daca s-au calificat de pe primul loc, jucatorii lui Solari au fost huiduiti de putinii spectatori care se aflau in tribune. Real Madrid a pierdut ultima data pe teren propriu cu AC Milan, in sezonul 2009/10, cand italienii s-au impus cu 3-2. Mai mult, ultima echipa care a reusit sa castige ambele partide din grupa cu madrilenii, a fost Juventus: 2-1 la Torino si 0-2 pe Santiago Bernabeu.

Conform uefa.com, Real Madrid a mai suferit alte trei infrangeri usturatoare pe teren propriu: 2-4 cu Bayern Munchen in 2000, 1-3 cu Juventus in 2018 si 0-2 cu Barcelona in 2011.