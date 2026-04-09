Legendarul antrenor s-a stins din viață marți seară, în jurul orei 20:30, la Spitalul Universitar de Urgență București, la vârsta de 80 de ani.

Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui „Il Luce” a fost depus la Arena Națională, unde numeroase personalități din sport și sute de suporteri au venit să îi aducă un ultim omagiu. Printre cei prezenți s-a aflat și fostul internațional Marian Aliuță.

Ce a vorbit Marian Aliuță cu familia Lucescu pe Arena Națională

Fostul mijlocaș a povestit că a participat la o întâlnire privată cu familia Lucescu, acolo unde s-a aflat și Rinat Ahmetov, patronul lui Șahtior Donețk.

Fostul fotbalist a povestit și un episod care l-a impresionat. În trecut, Mircea Lucescu i-ar fi spus lui Rinat Ahmetov că fiul său, Răzvan, ar fi un antrenor chiar mai bun decât el.

„Ne-am dat seama și de la meciurile de Champions League, din toată Europa, unde numele lui a fost pe toate stadioanele.

Trebuie să ne bucurăm că omul acesta a lăsat o mare moștenire fotbalului și trebuie să o ducem mai departe. Legat de Ahmetov, mă bucur că a reușit să vină la nea Mircea. Au fost multe discuții, legate de amintirile pe care le-a avut, de tot ce s-a întâmplat, de campionatele câștigate, de emoțiile trăite. Și-a adus aminte și de mine, nu am vrut să intervin, dar dânsul și-a adus aminte și de momentele cu mine.

Am înțeles că este printre puținele momente când a făcut acest pas, de a ieși din țară. De aici pleacă direct la Alkmaar, va fi primul meci după 12 ani în care va urmări echipa. Odată cu această venire la nea Mircea, se duce să vadă și meciul lui Șahtior. A vorbit foarte mult cu Răzvan și cu doamna Neli, și-au adus aminte de momentele bune.

Unul dintre momente mi-a plăcut și mie. La un moment dat, nea Mircea i-a spus lui Ahmetov ‘Să știi că Răzvan e mai bun decât mine, ia-l pe el’. Răzvan a spus ‘Tata a fost enorm’. Și chiar a fost. Vedem cu toții că, indiferent ce faci aici, până la urmă, contează cu ce pleci. Iar acest om a plecat împăcat, pentru că a dat totul fotbalului. A murit pentru fotbal și asta înseamnă pentru noi că acest om este atât de valoros”, a declarat Marian Aliuță.

Aliuță a evoluat la formația ucraineană în perioada 2000–2002, chiar înainte ca Mircea Lucescu să preia echipa.