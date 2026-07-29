OFICIAL Schimbare majoră în Superligă: un nou arbitru!

Schimbare majoră în Superligă: un nou arbitru! Superliga
Alexandru Hațieganu
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Propunerea lui Kyros Vassaras a fost aprobată. 

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Kyros VassarasCCAFRFSuperliga
Din articol

Comitetul Executiv al Federaţiei Române de Fotbal a decis, miercuri, să aprobe propunerea preşedintelui CCA, Kyros Vassaras, de a desemna câte un arbitru de rezervă VAR la fiecare meci din primele patru etape ale Superligii.

Arbitru de rezervă VAR în Superligă

Pentru acest arbitru de rezervă urmează să fie acoperite doar cheltuielile de transport. Aceşti arbitri vor presta serviciile de arbitraj din interiorul autoutilitarelor VAR şi nu din centrul VAR, informează frf.ro

De asemenea, în cadrul şedinţei de miercuri, subiectul privind FIFA a fost suspendat pentru o perioadă nedeterminată.

Kyros Vassaras

  • Vassaras kyros
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Alte decizii de miercuri ale Comitetului Executiv:

„Aprobă cu unanimitate de voturi deciziile Comitetului de Urgenţă nr. 7 din 03.07.2026, Comitetului de Urgenţă nr. 8 din 17 iulie 2026 şi Comitetului de Urgenţă nr. 9 din 23 iulie 2026, cu menţiunea că la pct. 5 al Deciziei nr. 8 (anexa 4) se introduce o excepţie, respectiv o excepţie pentru cele 7 echipe câştigătoare ale Cupei României Faza Regională, precum şi echipele care au retrogradat în Liga 4, în jocurile din cadrul Cupei României. De asemenea se extinde excepţia pentru competiţiile de juniori care încep în săptămâna 7-8-9 august 2026 pentru prima etapă.

Aprobă cu unanimitate de voturi asocierile între cluburi participante în Liga a 3-a şi cluburi cu activitate exclusivă de copii şi juniori, după cum urmează, CS Progresul Mogoşoaia şi ACS Sport Team Bucureşti, ACSC Crişul Sântandrei şi LPS Bihorul, CS Sporting Lieşti şi Şcoala de Fotbal Oţelul Galaţi, ACS Unirea Braniştea şi LPS Galaţi, CS Păuleşti şi ACS Mx Pro Academy, CS Gloria Băneasa şi ACS Juniorul 2014 şi ACS Petrolul Berca şi LPS "Iolanda Balaş Soter" Buzău.

Aprobă cu unanimitate de voturi solicitările de participare în competiţii sub denumirea unei mărci, respectiv CSA Steaua cu marca Steaua Bucureşti, ACSF Oradea cu marca FC Bihor Oradea şi ACSM Reşiţa cu CSM Reşiţa.

Aprobă cu unanimitate de voturi schimbarea denumirii clubului din ACS Real Oltenia 2023 Craiova în ACS Real Oltenia Rojişte.

Aprobă cu unanimitate de voturi cesiunile avizate de Departamentul Juridic al FRF, după cum urmează, Fotbal Club Sportiv Feminin Politehnica Timişoara SA către Asociaţia Club Sportiv Ştiinţa Poli Timişoara, Asociaţia Sport Club Daco-Getica Bucureşti către Club Sportiv Oxigen Bucureşti, Sport Club Municipal Dunărea 2020 Giurgiu către Club Sportiv Academia De Fotbal Dunărea 1948 şi SC Fotbal Club Ripensia Timişoara S.A. către Asociaţia Fotbal Club Ripensia Timişoara. Ca urmare a aprobării cesiunilor anterior menţionate, cluburile cesionare, care nu erau deja afiliate la FRF, sunt afiliate provizoriu.

Aprobă cu unanimitate de voturi lista observatorilor de arbitri pentru Liga a 2-a.

Aprobă cu unanimitate de voturi lista observatorilor de arbitri pentru Liga a 3-a.

Aprobă cu unanimitate de voturi componenţa nominală a Superligii feminine, sezonul 2026/2027.

Aprobă cu unanimitate de voturi calendarul competiţional al competiţiilor de fotbal feminin pentru prima parte a sezonului 2026/2027.

Aprobă cu unanimitate de voturi Regulamentul de evaluare condiţii minime privind participarea la play-off-ul Ligii a 3-a.

Aprobă cu unanimitate de voturi propunerea Departamentului Competiţii privind ocuparea locurilor vacante la Liga a 3-a.

Aprobă cu unanimitate de voturi modificarea articolului 60 din ROAF cu completarea propusă de LPF.

Aprobă cu unanimitate de voturi modificarea articolului 63 din ROAF cu completarea propusă de LPF.

Aprobă cu unanimitate de voturi Regulamentele aferente competiţiilor de juniori masculin pentru sezonul 2026/2027.

Aprobă cu unanimitate de voturi Regulamentul privind Sistemul de Cooperare al Cluburilor din Liga 1 cu cele din Liga 2.

Aprobă cu unanimitate de voturi componenţa nominală a comisiilor de Clasificare a Academiilor de Fotbal.

Mandatează cu unanimitate de voturi Comitetul de Urgenţă a adopta forma finală a modificărilor Regulamentului de Clasificare a Academiilor de Fotbal şi a anexelor acestuia.

Amână cu unanimitate de voturi modificările aduse Regulamentului FRF privind activitatea agenţilor FIFA.

Amână pentru o viitoare şedinţă aprobarea normelor privind dreptul de participare al cluburilor în cadrul play-off-ului Ligii a 2-a.

Respinge cu unanimitate de voturi solicitarea clubului CS Ştiinţa Miroslava.

Amână cu unanimitate de voturi pentru proxima şedinţă a Comitetului Executiv adoptarea unei decizii cu privire la prelungirea perioadei de transferuri pentru competiţiile organizate de AJF/AMFB.

Aprobă cu unanimitate extinderea atribuţiilor Departamentului de integritate”.

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