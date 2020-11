Ce au scris italienii despre Radu Stefan dupa meciul cu Juventus: "Fundasul loial al lui Lazio a avut o saptamana foarte buna"

Radu Stefan a revenit in meciul cu Juventus din Serie A, scor 1-1, dupa ca a lipsit 4 saptamani de pe teren.

Fotbalistul roman a jucat 53 de minute si a fost evidentiat de site-ul cittaceleste.it, care apartine de Gazzetta dello Sport.

"Simone Inzaghi poate zambi: Stefan Radu s-a intors", a fost titlul articolului dat de italieni.

"Loialul fundas al lui Lazio a avut o saptamana foarte buna in ceea ce priveste starea fizica. Romanul s-a antrenat destul de bine, dupa ce a pornit pe calea recuperarii dupa leziunea musculara. Corriere dello Sport confirma: Radu poate, in urmatoarele ore, sa fie reintrodus pe lista pentru Serie A. Acest lucru se poate intampla inainte sau dupa pauza competitionala", au mai punctat jurnalistii de la cittaceleste.

Cristiano Ronaldo a fost titular pentru prima data dupa ce a scapat de coronavirus, iar in minutul 15 a inscris din pasa venita de la Cuadrado. In minutul 43, portughezul putea face dubla, dar mingea a lovit bara. Lusitanul a fost lovit la glezna dreapta, in minutul 75, de catre Luis Alberto, in timp ce mijlocasul spaniol voia sa degajeze mingea. La cateva secunde, starul lui Juventus a fost inlocuit cu Paulo Dybala. Medicii echipei i-au pus gheata pe glezna, iar publicatia Football Italia a scris ca ar putea fi vorba despre o entorsa.

Lazio a salvat un punct la ultima faza a meciului, iar Caicedo a marcat pentru echipa lui Radu Stefan din pasa lui Correa, care driblase 4 jucatori de la Juventus, iar scorul a fost 1-1.