Astfel, Bayern a ajuns în acest moment la nu mai puțin de 134 de goluri înscrise în actualul sezon în toate competițiile!

Bayern Munchen a surclasat-o pe Atalanta cu 6-1, chiar la Bergamo, în condiţiile în care golgheterul Harry Kane a fost menajat la bavarezi, în prima manșă a optimilor Champions League.

Fostul mare fotbalist belgian Eden Hazard a declarat, pentru radioteleviziunea RTBF, că nu este surprins că Vincent Kompany, fostul său coleg de la echipa națională, a devenit un antrenor de valoare, acesta fiind acum pe banca lui Bayern Munchen.

"Ca jucător, nu am prea multe de spus despre Vincent Kompany. A fost un jucător de top!

Uneori, în vestiar, spuneam că singurul care putea deveni antrenor era Vincent Kompany. Felul în care vorbea, în care vedea lucrurile... Acum, oare va deveni unul dintre cei mai buni antrenori din lume? Nu se ştie niciodată.

De-a lungul carierei sale, a petrecut mulţi ani cu cel care este probabil cel mai mare antrenor din istorie, Pep Guardiola. A trăit multe experienţe la Manchester City, a jucat în Belgia, în Germania... A acumulat multă experienţă în timpul carierei sale de jucător.

Ştie totul despre fotbal, iar asta nu mă surprinde. De asemenea, are personalitatea potrivită pentru a-şi spune părerea, are o mentalitate de învingător, ingredientele erau acolo pentru ca el să devină un antrenor foarte bun", a spus Eden Hazard.

"Este la un club mare, va fi judecat în funcţie de trofeele pe care le câştigă. Dacă mâine va avea un sezon foarte bun în Bundesliga şi va fi eliminat în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, oamenii vor spune că nu a reuşit. Asta e meseria de antrenor.

Ar fi un bun selecţioner pentru Diavolii Roşii, asta e 100% sigur, dar nu vreau să-l văd în această poziţie acum. Vreau să-l văd lucrând zilnic cu Bayern Munchen sau cu un alt club precum City, de exemplu. Vincent nu are încă 40 de ani (va împlini pe 10 aprilie - n. r.), nu-l văd la cârma Diavolilor Roşii în următorii 4-5 ani", a adăugat Hazard, conform Agerpres.