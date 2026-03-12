Portarul ceh Antonin Kinsky intenţionează să plece la finalul sezonului de la echipa engleză de fotbal Tottenham Hotspur, după umilinţa trăită marţi seara în Liga Campionilor, la meciul disputat în deplasare cu formaţia spaniolă Atletico Madrid (scor 2-5), informează mass-media britanică.

Antonin Kinsky, titular de coșmar în 2-5 cu Atletico Madrid, meci în care Radu Drăgușin a rămas rezervă.

Kinsky a început ca titular meciul de pe stadionul Metropolitano, însă a fost înlocuit de antrenorul Igor Tudor după doar 17 minute de joc, la scorul de 0-3, în urma unor gafe comise la două dintre golurile madrilenilor.

Goalkeeper-ul în vârstă de 22 de ani speră ca la finalul sezonului să fie lăsat să plece la un alt club, sub formă de împrumut, pentru a-şi relansa cariera, scrie The Telegraph, citat de Agerpres.

Conform aceluiaşi cotidian britanic, jucătorii lui Tottenham nu mai au încredere în Igor Tudor, după patru înfrângeri consecutive sub conducerea acestuia, iar responsabilii clubului se află în faţa unei hotărâri cruciale, care ar putea avea consecinţe importante, dincolo de viitorul tehnicianului.

Directorul general Vinai Venkatesham şi directorul sportiv Johan Lange, responsabili cu numirea lui Igor Tudor, trebuie să decidă acum dacă îl vor concedia pe croat înainte sau după deplasarea de duminică la Liverpool, cu riscul de a-şi pune în pericol propriile posturi.

Tottenham, echipa fundaşului român Radu Drăguşin, rezervă în 2-5 cu Atletico, se află la un singur punct deasupra zonei retrogradării, cu nouă etape înainte de finalul sezonului.