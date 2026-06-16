GALERIE FOTO Efectele unui set pierdut la zero: Sabalenka, de la Roland Garros, la psihiatru. Explicația numărului unu mondial

Efectele unui set pierdut la zero: Sabalenka, de la Roland Garros, la psihiatru. Explicația numărului unu mondial Tenis
Marcu Czentye
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Arina Sabalenka a avut nevoie de ajutorul unui psihiatru după înfrângerea suferită în sferturile de finală ale turneului de la Roland Garros.

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Arina SabalenkapsihiatruRoland Garros 2026Tenis WTASorana Cirstea
Din articol

Învinsă de Sorana Cîrstea pe zgura de la Roma, la un an distanță după ce o învingea pe Iga Swiatek la Roland Garros, demonstrându-și că poate să bată pe oricine inclusiv pe această suprafață, bielorusa Arina Sabalenka a suferit o dezamăgire cruntă în ediția 2026 a competiției de mare șlem de la Paris, după care a luat în calcul inclusiv retragerea din tenis.

Fără anunț, a avut parte de o lecție prețioasă în faza ultimelor opt jucătoare, în care a cedat un meci care părea pe deplin în controlul său.

Sabalenka: „Încerc să sap adânc în creier, lucru care, probabil, nu e o idee bună.”

După un prim set câștigat în fața Dianei Shnaider (16 WTA), 6-3, prima jucătoare a Planetei s-a văzut învinsă de rusoaică, 7-5, 6-0, în seturile 2 și 3, manșe care i-au perturbat starea de liniște pe care o avea înaintea acestui meci.

Eliminată în sferturile Roland Garros într-o ediție în care spera să devină, în premieră, campioană în această întrecere, Arina Sabalenka nu a digerat ușor eșecul și a avut nevoie de un psihiatru pentru a trece peste acest moment delicat.

Arina Sabalenka

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Sabalenka, de la Roland Garros, la psihiatru, după ce a pierdut cu 6-0 setul decisiv al meciului cu Shnaider

„Cu siguranță, am avut nevoie de timp pentru a mă recupera după Roland Garros. Mă gândeam mult la acel meci, în care am trăit o înfrângere foarte dură,” a declarat Sabalenka.

„Așa că m-am dus la un psihiatru. Căutam un mod de a depăși lucrurile întâmplate. M-a ajutat mult. Uneori, ai nevoie să vorbești cu cineva,” a dezvăluit sportiva din Belarus modul în care au decurs întâlnirile cu psihiatrul.

„Încerc să îmi sap adânc în creier, lucru care, probabil, nu e o idee bună,” a punctat Sabalenka pentru Bounces.

Concluzia bielorusei, care stă să își înceapă stagiunea de iarbă, a fost că trebuie să meargă înainte. „Uneori, trebuie să accepți ceea ce s-a întâmplat și să mergi înainte,” a fost maniera în care Sabalenka a rezumat lecția învățată la Paris, în acest an, conform Punto de break.

Sabalenka, lider WTA fără titlu de mare șlem în Paris și Londra

În 2026, Arina Sabalenka (28 de ani) a câștigat 31 din primele 35 de meciuri oficiale jucate. Bielorusa va fi cap de serie principal și în turneul de la Wimbledon, pe care nu l-a câștigat niciodată.

Sabalenka a ajuns de trei ori în semifinalele turneului major din Londra: în 2021, 2023 și 2025.

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