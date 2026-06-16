Învinsă de Sorana Cîrstea pe zgura de la Roma, la un an distanță după ce o învingea pe Iga Swiatek la Roland Garros, demonstrându-și că poate să bată pe oricine inclusiv pe această suprafață, bielorusa Arina Sabalenka a suferit o dezamăgire cruntă în ediția 2026 a competiției de mare șlem de la Paris, după care a luat în calcul inclusiv retragerea din tenis.

Fără anunț, a avut parte de o lecție prețioasă în faza ultimelor opt jucătoare, în care a cedat un meci care părea pe deplin în controlul său.

Sabalenka: „Încerc să sap adânc în creier, lucru care, probabil, nu e o idee bună.”

După un prim set câștigat în fața Dianei Shnaider (16 WTA), 6-3, prima jucătoare a Planetei s-a văzut învinsă de rusoaică, 7-5, 6-0, în seturile 2 și 3, manșe care i-au perturbat starea de liniște pe care o avea înaintea acestui meci.

Eliminată în sferturile Roland Garros într-o ediție în care spera să devină, în premieră, campioană în această întrecere, Arina Sabalenka nu a digerat ușor eșecul și a avut nevoie de un psihiatru pentru a trece peste acest moment delicat.