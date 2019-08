SLAVIA PRAGA - CFR CLUJ | "Credeti ca vor tine toti romanii cu CFR?" Ce a raspuns Dan Petrescu inaintea meciului decisiv pentru grupele UCL

Slavia Praga - CFR Cluj, duelul decisiv pentru calificarea la masa bogatilor din Liga Campionilor, pleaca de la 1-0. Cehii s-au impus in tur, la Cluj, cu 1-0.

CFR Cluj are in fata un meci deosebit de important. Campioana Romaniei isi poate asigura peste 15.000.000 de euro daca intoarce scorul cu Slavia Praga pe terenul formatiei din Cehia. In tur, CFR a pierdut cu 0-1 pe teren propriu. Dan Petrescu spune: "Sunt realist, sansele noastre sunt mai mici de 50%".

Dan Petrescu: "Nu poate sa tina toara Romania cu noi! Unii ne vor afara!"

Dan Petrescu spune ca s-ar bucura ca CFR sa aiba cat mai multi romani alaturi maine seara, dar e convins ca rivalii nu ii vor binele.

"Nu poate sa tina toata Romania cu noi, sunt unii care ne vor afara. Dar obiectivul nostru a fost calificarea in grupe, nu a contat ca UCL sau UEL, deci a fost realizat. Dat fiind ca suntem aici, sigur ca jucam pentru UCL", a spus Dan Petrescu.

Mario Camora: "Ne-am bucura sa fie toti alaturi de noi! Jucam pentru Romania!"

Si Mario Camora, capitanul CFR-ului, a vorbit inaintea returului cu Slavia.

"M-as bucura sa tina toti romanii cu CFR. Nu stiu daca o sa fie asa. Dar pentru noi, pentru tara noastra, pentru fotbalul nostru, ar fi important ca CFR sa se califice si sa faca puncte in Europa. Reprezentam tara si trebuie sa dam totul", a spus si Mario Camora.