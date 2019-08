VITORIA GUIMARAES - FCSB | Ros-albastrii au ajuns in orasul in care a fost intemeiata Portugalia! 20.000 de portughezi le vor face viata grea lui Tanase si Coman pe stadion. VIDEO

Vitoria Guimaraes - FCSB se vede joi seara, de la 22:00, IN DIRECT la ProTV!

Pe FCSB o asteapta infernul in Portugalia. Guimaraes va avea 20 de mii de fani. Calificarea in Europa League se joaca la PRO TV, joi, de la 22:00

Ros-albastrii vor juca in orasul in care a fost intemeiata Portugalia. Acolo s-a nascut primul rege lusitan. Guimaraes are 150.000 de locuitori si atrage peste 2 milioane de turisti in fiecare an.

La Guimaraes, Coman si Tanase pot vizita cel mai vechi castel din Portugalia, construit in secolul 10.

Adrian Costeiu: "In 2004, guvernul portughez a alocat peste 100 de milioane pentru renovarea stadionului din spatele meu, care poarta numele primului rege al Portugaliei, Afonso Henriques, la fel ca orice obiectiv turistic din Guimaraes".

Peste 20.000 de suporteri sunt asteptati joi seara la meciul Guimaraes - FCSB.