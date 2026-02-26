"Felicitări lui Gianni Infantino pentru cei 10 ani de mandat ca preşedinte al FIFA. Ce lider MARE a fost! Sper să continue în funcţie încă 10, 20 sau 30 de ani!", a scris Trump pe contul său de pe reţeaua Truth Social.

Relaţia dintre Infantino şi Trump s-a consolidat de când republicanul a revenit la Casa Albă, în ianuarie 2025.

Cel de-al nouălea preşedinte al FIFA l-a vizitat pe Trump la reşedinţa sa de la Mar-a-Lago (Florida), înainte de învestire, pentru a promova Cupa Mondială 2026, găzduită în comun de SUA, Mexic şi Canada, şi de a-şi asigura sprijinul preşedintelui american pentru evenimentul sportiv din această vară.

Infantino a vizitat Biroul Oval şi s-a întâlnit cu Trump la mai multe evenimente, inclusiv la tragerea la sorţi a Cupei Mondiale, care a avut loc în luna decembrie la Washington, unde oficialul elveţian i-a înmânat liderului american primul Premiu FIFA pentru Pace, în semn de recunoaştere a "acţiunii sale extraordinare" de a încerca să pună capăt conflictelor precum cele din Ucraina şi Gaza.

Trump, la braț cu Infantino

Cei doi s-au întâlnit recent la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, o entitate multilaterală promovată de Trump pentru a rezolva conflictele globale, începând cu cel din Fâşia Gaza.

La reuniune, care a avut loc săptămâna trecută în capitala Statelor Unite, preşedintele FIFA a confirmat că organizaţia sa va contribui la strângerea unui total de 75 de milioane de dolari pentru proiecte sportive în enclava palestiniană.

Gianni Infantino sărbătoreşte joi zece ani de la preluarea preşedinţiei FIFA, o poziţie pe care şi-a asumat-o cu promisiunea revitalizării după cea mai mare criză din istoria acestei organizaţii, din cauza corupţiei din timpul predecesorului său Sepp Blatter şi care se mândreşte acum cu stabilitate şi transparenţă.

Prima Cupă Mondială care se va desfăşura simultan în trei ţări, cu 48 de echipe participante, reprezintă realizarea unuia dintre proiectele majore ale lui Infantino de extindere a turneului şi a mărcii FIFA.