Parteneriatul cu Adidas, început în 2001, a ajuns la final, iar Nike va prelua rolul de furnizor în baza unui contract pe patru sezoane, valabil până în 2031. Schimbarea se va aplica și în Europa League și Conference League.

UEFA a confirmat luni informația publicată inițial de The Athletic. „Mai multe detalii despre designul mingilor de joc vor fi dezvăluite la momentul potrivit”, a transmis forul european pe site-ul oficial.