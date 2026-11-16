Parteneriatul cu Adidas, început în 2001, a ajuns la final, iar Nike va prelua rolul de furnizor în baza unui contract pe patru sezoane, valabil până în 2031. Schimbarea se va aplica și în Europa League și Conference League.
UEFA a confirmat luni informația publicată inițial de The Athletic. „Mai multe detalii despre designul mingilor de joc vor fi dezvăluite la momentul potrivit”, a transmis forul european pe site-ul oficial.
Contractul cu Nike este estimat la 180 de milioane de dolari
Nike a câștigat licitația organizată în primăvară de UC3, compania înființată de UEFA și Asociația Cluburilor Europene (EFC). Potrivit The Athletic, printre companiile interesate de contract s-a numărat și Puma.
Compania americană ar urma să plătească aproximativ 45 de milioane de dolari pe sezon, potrivit unor surse anonime citate de The Athletic. Suma estimată pentru cele patru sezoane ajunge astfel la 180 de milioane de dolari.
Nike și UC3 au confirmat că acordul este valabil până în 2031. Cele două părți n-au confirmat însă condițiile financiare ale contractului.