Lui Gheorghe Hagi i se pot reproșa multe, ca selecționer, însă la un capitol, acesta e unic, în sens pozitiv. Pentru că, în ultimii mulți ani, niciu un alt selecționer n-a fost atât de convins, precum Hagi, că România poate reveni în prim-planul fotbalului mondial.

Inclusiv acum, când are patru înfrângeri în primele sale cinci partide din Liga Națiunilor, Hagi crede, cu tărie, că naționala poate crește spectaculos. De aici, declarația sa uluitoare, în această seară, la Zenica, înaintea meciului Bosnia – România (marți, ora 21:45).

Întrebat despre ce își propune, la echipa națională, după înfrângerile succesive din septembrie și octombrie, Hagi a spus, răspicat, că vrea să ducă actuala reprezentativă la un nivel peste cel atins de Generația de Aur! La Mondialul din 1994, această generație a avansat până în sferturile turneului final, după victorii memorabile cu Columbia și Argentina. Astăzi, România a ajuns la 28 de ani de la ultima calificare la un Mondial.

„Sper să ajung și eu ca Barbarez (n.r. Sergej Barbarez, selecționerul Bosniei, care a avut un început de mandat cu mai multe înfrângeri, după care a redresat situația), deși el a pierdut mai multe meciuri ca mine, la început. Eu sper să duc România la Campionatul European. Obiectivul României, în momentul de față, e unic: să depășească Generația de Aur! Alt obiectiv nu există pentru mine!“, a spus Hagi cu mult curaj.

Hagi: „Niciodată nu o să mai zic 12 puncte din 12!“

Până să ajungem departe, trebuie să luăm lucrurile cu pași foarte mici. De acest lucru s-a convins și selecționerul României.

„Eu îmi propun lucruri mari, dar sigur nu o să mai zic niciodată 12 puncte din 12, ca înaintea primelor meciuri din Nations League! M-a luat gura pe dinainte atunci (n.r. – râde). De acum, o să spun doar că vreau să câștig meciul următor“, a promis Hagi.

„Dacă o să fiu aici în martie? Întrebați președintele!“

Firește, selecționerul a fost chestionat, din nou, în privința rămânerii sale pe banca naționalei. Pe 6 decembrie, România își va afla grupa preliminară, în calificările pentru Euro 2028. Meciurile din această campanie vor începe, în martie 2027. Va fi Hagi selecționer atunci? Răspunsul său a menținut suspansul.

„Până în martie mai e mult. Trebuie să întrebați președintele (n.r. – Răzvan Burleanu) ce va fi până în martie. Voi rămâne la națională, dacă o să schimb ceva. Și acel ceva înseamnă să jucăm un fotbal foarte bun. Naționala României trebuie să dobândească mentalitate de învingător, iar asta se face în timp. În momentul de față, trebuie să creștem meci de meci. Eu sunt optimist. Când nu o să fiu optimist, nu o să fiu aici“, a explicat Hagi.