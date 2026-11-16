Cele două reprezentative s-au întâlnit în ultima rundă din Grupa 2 a urnei valorice ”A” din Nations League, pe ”Olympiastadion” din Berlin. La capătul celor 90 de minute, nemții s-au impus cu 5-0.

”Brutal!” Olandezii au reacționat categoric după umilința cu Germania lui Klopp

După eșecul de la Berlin, presa din Olanda a evidențiat că este cea mai mare înfrângere înregistrată de ”Portocala mecanică” din 1959 încoace, când Germania de Vest se impunea într-un meci amical disputat la Koln cu 7-0!

”Germania readuce brutal Olanda cu picioarele pe pământ cu o înfrângere cu 5-0, cea mai mare înfrângere din 159 încoace”, a titrat publicația nos.nl.

Apoi, olandezii au pedalat pe aceeași idee: ”Echipa națională este din nou cu picioarele pe pământ după evoluția de gală împotriva Greciei (n.r. Olanda a învins-o cu 7-0 pe Grecia în runda #5 din UNL). Germania s-a dovedit mult prea puternică la Berlin: 5-0. A fost cea mai mare înfrângere a Olandei din 1959 încoace.

Din cauza eșecului greu, Olanda a pierdut și primul loc în Grupa A2 a Ligii Națiunilor. Germania avansează pe primul loc, iar Grecia, care a învins Serbia cu 1-0, termină pe locul trei, în ciuda faptului că are același număr de puncte.

A fost a 50-a ediție a Turneului Națiunilor, în fața a 70.000 de spectatori pe Stadionul Olimpic din Berlin, inclusiv meciurile cu Germania de Vest. Ultima înfrângere la o dfierență de cel puțin cinci goluri a fost pe 21 octombrie 1959, cu... Germania de Vest, scor 0-7”, a mai scris publicația anterior menționată.

Germania - Olanda 5-0

Derry Scherhant a deschis scorul în minutul 41 al meciului disputat la Berlin, apoi nemții au turat motoarele la maximum în actul secund cu alte patru reușite semnate de Florian Wirtz (min. 60& min. 71), Nico Schlotterbeck (min. 65) și Brajan Gruda (min. 77).