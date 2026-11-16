După patru eșecuri consecutive în Grupa 4 a urnei valorice ”B” din Nations League, România a izbutit prima victorie sâmbătă seară, în fața Poloniei, reprezentativă care ne-a învins în tur cu 6-0. În returul disputat la București, tricolorii s-au impus cu 2-1.

Alexandru Cicâldău a deschis scorul în minutul 68 al meciului, ca Dennis Man să dubleze avantajul patru minute mai târziu. Pentru selecționata lui Jan Urban a punctat pe tabela de marcaj în minutul 82 Marcel Regula.

Întrebat dacă Liga B din Nations League este o pălărie prea mare pentru România, Ciprian Marica a răspuns tranșant

Ciprian Marica, fost internațional român, consideră că Liga C din Nations League ar putea fi mai realistă pentru selecționata lui Gheorghe Hagi. În ediția precedentă din competiție, când România a evoluat în Liga C, tricolorii au obținut maximum de puncte.

”(n.r. Cinstit vorbind, România e de Liga B în Nations League sau de Liga C?) Sigur că, atunci când te bați cu adversari puternici și ajungi să fii acolo, înseamnă că și tu ai valoare și mai multă încredere în tine.

Pe de o parte e bine, pe de altă parte nu e bine. E posibil ca o grupă inferioară, Grupa C, să ne fie mai la îndemână și mai realistă”, a spus Ciprian Marica la VOYO SPORT LIVE, în direct pe VOYO SPORT 1.

Pentru naționala României urmează duelul cu Bosnia & Herțegovina de la Zenica, ultimul din actuala campanie din Nations League. Partida va avea loc marți, de la 21:45, și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT și pe Sport.ro, și pe Facebook Sport.ro.

Câți bani a încasat federația din bilete după România - Polonia

Crainicul de pe stadion a anunțat, în actul secund, că la meci au asistat 45.827 de spectatori, iar Federația Română de Fotbal anunțase, înaintea meciului, că fuseseră deja procesate peste 45.000 de bilete.

Grila completă a prețurilor

Categoria 4 (peluze): 50 de lei

Categoria 3: 60 de lei

Categoria 2: 90 de lei

Categoria 1 (zonele centrale ale tribunelor): 130 de lei

VIP Albastru: 500 de lei

VIP Roșu: 650 de lei

Tineri între 15 și 24 de ani: 30 de lei

Copii sub 15 ani (Family Zone, tribunele 1 și 2): 10 lei

Luând în calcul un preț mediu estimat de 65 de lei / spectator, încasările brute ale federației din bilete, așa cum a scris și Fanatik.ro, s-ar putea ridica la aproximativ 3 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 600.000 de euro.