Ultima etapa din grupele Champions League | Cine se poate califica mai departe si care sunt calculele 

Marti si miercuri au loc ultimele meciuri din grupele UEFA Champions League.

Cunoastem deja 8 din 16 echipe deja calificate pentru faza urmatoare a competitiei: Tottenham, Man. City, PSG, Bayern Munchen, Juventus, Real Madrid, Barcelona si RB Leipzig.

Liverpool, detinatoarea trofeului, este in pericol sa nu prinda un loc pentru primavara europeana, iar totul se va decide in meciul contra celor de la Salzburg.

Iata cum stau lucrurile in cele 8 grupe si care sunt calculele calificarii pentru celelalte 8 locuri disponibile

Grupa A

PSG, venita din postura de campioana in Ligue 1, are deja 13 puncte si e sigura de prima pozitie. Parizienii au 4 victorii, un egal, si un golaveraj senzational de 12-2.

Locul al doilea este ocupat de Real Madrid, de 13 ori castigatoare a trofeului. Spaniolii sunt, de asemenea, siguri de calificare in optimile de finala.

Singura necunoscuta ramane locul 3, care duce in play-off-ul Europa League: lupta se da de la distanta intre Club Brugge si Galatasaray.

Meciuri ramase:

11 decembrie: Club Brugge - Real Madrid, PSG - Galatasaray

Grupa B

Lucrurile sunt decise si aici, Bayern Munchen defiland intr-o grupa cu Tottenham, Steaua Rosie Belgrad si Olympiakos. Campioana Bundesligii are 5 victorii din 5 si cel mai bun atac din toata competitia: 21 de goluri inscrise.

Finalista de anul trecut, Tottenham, e si ea calificata de pe locul al doilea, cu 10 puncte.

Olympiakos a strans doar un punct, iar Steaua Rosie Belgrad 3 puncte, batalia finala pentru locul 3 fiind inca deschisa.

Meciuri ramase

11 decembrie: Bayern Munchen - Tottenham, Olympiakos - Steaua Rosie Belgrad

Grupa C

Manchester City, campioana Angliei, e calificata de pe prima pozitie, dupa remiza 1-1 cu Donetsk de acasa.

Celelalte 3 echipe sunt despartite de doar doua puncte, toate avand sanse sa treaca mai departe. Ucrainienii sunt insa favoriti, iar o victorie contra celor de la Atalanta ii trimite in "primavara europeana". Dinamo Zagreb mai poate spera la locul doi doar daca invinge acasa pe City, iar Donetsk pierde cu Atalanta.

Meciuri ramase:

11 decembrie: Sahtior Donetsk - Atalanta, Dinamo Zagreb - Man. City

Grupa D

Campionii Italiei si-au asigurat prima pozitie inainte ultimei etape, in urma victoriei cu 1-0 impotriva lui Atletico Madrid.

Madrilenii pot termina pe locul 2 cu un succes contra lui Lokomotiv Moscova. Bayern Leverkusen are neaparata nevoie de victorie contra lui Juventus. dar trebuie sa spere ca Atletico va pierde puncte in ultima partida.

Meciuri ramase:

11 decembrie: Atletico Madrid - Lokomotiv Moscova, Bayern Leverkusen - Juventus

Grupa E

Grupa celor de la Liverpool pare cea mai complicata si deschisa oricarui rezultat. Niciuna din primele 3 clasate in prezent nu e sigura de calificarea, dar englezii merg sigur mai departe cu o victorie sau un egal contra lui Salzburg.

De asemenea, Liverpool are si varianta infrangerii, doar daca si Napoli pierde cu Genk, sau daca marcheaza 4 goluri in deplasarea de la Salzburg si pierde la maxim un gol (ex: 5-4).

Napoli are nevoie doar de un punct pentru a avansa.

Meciuri ramase:

10 decembrie: Napoli - Genk, Red bull Salzburg - Liverpool

Grupa F

Barcelona si-a securizat locul in "primavara europeana" pentru al 13-lea an consecutiv. Lupta pentru locul 2 se da intre Inter si Dortmund, care se afla la egalitate, fiecare cu 7 puncte.

Catalanii merg la Milano fara Messi, iar cei de la Dortmund se tem ca acestia nu-si vor apara sansele corect, odihnind mai multi titulari.

Daca Inter bate pe Barcelona, se califica indiferent de rezultatul de la Dortumnd. Insa, daca italienii vor pierde puncte, Borussia Dortmund merge mai departe cu o victorie contra Slaviei Praga.

Meciuri ramase:

10 decembrie: Borussia Dortmund - Slavia Praga, Inter - Barcelona

Grupa G

In urma egalului cu Benfica, scor 2-2, RB Leipzig au obtinut prima pozitie in grupa. Zenit se califica daca va castiga contra celor de la Benfica - portughezii nu mai pot termina pe pozitia a doua indiferent de rezultat.

Lyon nu este iesita complet din cursa, avand nevoie sa obtina mai multe puncte decat Zenit pentru o calificare la limita in optimile de finala.

Meciuri ramase:

10 decembrie: Benfica - Zenit, Lyon - RB Leipzig

Grupa H

Chelsea ar fi putut sa fie deja calificata daca nu remiza 2-2 cu Valencia in etapa precedenta. In cazul de fata, londonezii sunt nevoiti sa invinga pe Lille, ultima clasata.

Ajax trebuie sa obtina doar un egal contra Valenciei, in timp ce spaniolii au doar varianta victoriei in meciul direct.

Meciuri ramase:

10 decembrie: Chelsea - Lille, Ajax - Valencia