A vrut sa centreze, dar a reusit o bijuterie de GOL! Cum a putut sa marcheze un jucator de la Valencia! Poate fi golul serii in Champions League! VIDEO

Un jucator de la Valencia a reusit un gol senzational.

Fundasul celor de la Valencia, Daniel Wass, a reusit un gol superb in meciul cu Chelsea din Champions League. Wass se afla pe flancul drept de atac si a vrut sa lanseze o centrare in careu, dar a reusit o bijuterie de toata frumusetea. Mingea a lovit bara din partea dreapta a lui Kepa dupa care a intrat in poarta.

Daniel Wass just scored this goal for Valencia against Chelsea. Holy shit. ???? pic.twitter.com/o4EehyyZkE — World Cup (@FlFAWC2018) November 27, 2019