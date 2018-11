AS Roma - Real Madrid | UMILINTA TOTALA pentru un jucator de top de la Real! Ce a facut Solari: Decizie inexplicabila

Santiago Solari a ales lotul pentru meciul cu AS Roma de pe Olimpico.

Isco a fost lasat in afara lotului de Santiago Solari pentru meciul contra Romei de marti. El nu va fi nici macar pe banca in meciul in care Realul isi joaca o mare parte din sansele de a castiga grupa de Champions League.

Isco nu a fost titular in niciunul dintre cele cinci meciuri jucate pana acum de Real Madrid sub comanda lui Santiago Solari.

Acum, Isco nu este nici macar in cei 18 jucatori alesi de antrenor pentru duelul de pe stadionul Olympico.

Isco a coborat ultimul din autocarul Realului, iar fata lui a spus totul in timp ce se indrepta catre cabine.

Decizia lui Solari nu poate fi pusa pe seama incapacitatii de joc. Antrenorul ii prefera pe Fede Valverde sau Marcos Llorente.

Iata primul 11 al Realului: