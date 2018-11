Kolarov si-a pus suporterii Romei in cap: "Habar n-au despre fotbal!" Reactie surprinzatoare inaintea meciului cu Real Madrid

Sarbul Kolarov si-a pus toti suporterii Romei in cap cu o declaratie facuta la conferinta de presa de dinaintea meciului cu Real Madrid.

Kolarov a fost intrebat de un jurnalist ce parere are de valul de nemultumire venit dinspre fanii Romei, ca urmare a rezultatelor dezamagitoare din ultima perioada.

"Fanii au dreptul sa fie suparati, respectam lucrul asta, dar ar trebui sa fie constienti de faptul ca nu stiu nimic despre fotbal. Mie, de exemplu, imi place tenisul si baschetul, am jucat si eu cand eram mic, sunt suparat cand pierd favoritii mei, dar niciodata n-as putea oferi sfaturi tactice, pentru ca habar n-am."

"E o problema generala asta, fanii tuturor echipelor ar trebui sa inteleaga asta.", a spus Kolarov.

