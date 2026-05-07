Marea finală dintre Paris Saint-Germain și Arsenal este programată pe 30 mai, pe „Puskas Arena” din Budapesta.

Calificarea în ultimul act al celei mai importante competiții intercluburi din Europa le-a adus ambelor cluburi bonusuri uriașe din partea UEFA.

Sume uriașe încasate de Arsenal și PSG după calificarea în finala UEFA Champions League

Potrivit datelor publicate de Football Meets Data, fiecare finalistă a primit câte 18,5 milioane de euro doar pentru accederea în finală.

Astfel, Arsenal a ajuns la încasări totale de aproximativ 143,2 milioane de euro în acest sezon european, în timp ce PSG a strâns circa 139,4 milioane de euro.

Sumele includ:

bonusurile pentru rezultate și victorii;

clasarea din faza principală;

premiile din fazele eliminatorii;

drepturile TV;

coeficientul UEFA;

bonusul de participare.

Pentru PSG va fi a doua finală consecutivă de Champions League, după trofeul cucerit în sezonul trecut, în timp ce Arsenal revine în ultimul act după aproape două decenii și speră să câștige primul trofeu european din istorie.

Arsenal și „calul troian” PSG

Înaintea finalei, statisticile oferă un detaliu interesant. Arsenal a pierdut doar două dintre ultimele 24 de meciuri disputate în Liga Campionilor, iar ambele înfrângeri au venit chiar împotriva lui PSG.

Parizienii s-au impus cu 1-0 la Londra și cu 2-1 pe teren propriu în semifinalele sezonului trecut, iar aceste succese reprezintă singurele victorii din istoria lui PSG împotriva tunarilor în Champions League.

Până acum, cele două cluburi s-au întâlnit de cinci ori în competiție. PSG are două victorii, Arsenal una, iar alte două partide s-au terminat la egalitate.