Să se sperie Chivu? Ce s-a întâmplat în 2008, când Inter se duela cu Liverpool în UCL

Să se sperie Chivu? Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat &icirc;n 2008, c&acirc;nd Inter se duela cu Liverpool &icirc;n UCL Liga Campionilor
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Interul lui Cristian Chivu joacă în această seară, de la ora 22:00, împotriva lui Liverpool, în etapa a șasea din faza ligii din UEFA Champions League. 

TAGS:
cristi chivuFernando TorresInter MilanoLiverpool
Din articol

Meciul este transmis LIVE TEXT pe Sport.ro. Antrenorul român are probleme serioase de lot înaintea duelului cu „cormoranii”. Manuel Akanji este indisponibil din cauza unei gripe, iar Denzel Dumfries nu este refăcut și se pregătește separat.

Pentru suporterii mai vechi ai lui Inter, confruntarea cu Liverpool nu aduce amintiri plăcute. Ultimul duel direct din Champions League datează din sezonul 2007/2008, în optimile de finală, când italienii au fost eliminați clar. 

Ce s-a întâmplat în 2008, când Inter se duela cu Liverpool în UCL

În turul de pe Anfield, Liverpool s-a impus cu 2-0, după un meci în care Inter a rezistat eroic mai bine de o oră în inferioritate numerică, în urma eliminării lui Materazzi din minutul 30. Finalul a fost însă devastator, cu golurile lui Dirk Kuyt și Steven Gerrard.

  • Cristi Chivu, în duel cu Fernando Torres

Returul de pe „San Siro” a confirmat supremația englezilor. Inter a pierdut din nou, 0-1, după ce a rămas iar în 10 oameni, Burdisso fiind eliminat. Fernando Torres a marcat golul calificării, iar Liverpool a mers mai departe cu 3-0 la general.

În ambele partide, Cristian Chivu a fost printre cei mai constanți jucători ai lui Inter, fiind titular în ambele manșe. Astăzi, Chivu se află în cu totul altă postură. Inter Milano joacă în această seară, de la ora 22:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Leonardo DiCaprio a dezvăluit motivul pentru care își acoperă fața atunci când este în public
Leonardo DiCaprio a dezvăluit motivul pentru care &icirc;și acoperă fața atunci c&acirc;nd este &icirc;n public
ARTICOLE PE SUBIECT
Salah, prima decizie după ce a fost exclus din lotul lui Liverpool: unde a fost fotografiat, astăzi
Salah, prima decizie după ce a fost exclus din lotul lui Liverpool: unde a fost fotografiat, astăzi
Reacția lui Gigi Becali după ce Ciucu a c&acirc;știgat Primăria: E mai deștept, Băluță era șmecherit
Reacția lui Gigi Becali după ce Ciucu a câștigat Primăria: "E mai deștept, Băluță era șmecherit"
&bdquo;Regreți că ai venit la FCSB?&rdquo; Gregory Tade a răspuns fără ocolișuri
„Regreți că ai venit la FCSB?” Gregory Tade a răspuns fără ocolișuri
ULTIMELE STIRI
Inter Milano - Liverpool, ce meci pentru Cristi Chivu! Derby-ul din Champions League, de la 22:00
Inter Milano - Liverpool, ce meci pentru Cristi Chivu! Derby-ul din Champions League, de la 22:00
Decizie uriașă la Feyenoord &icirc;naintea duelului cu FCSB! Cum au numit-o olandezii pe campioana Rom&acirc;niei
Decizie uriașă la Feyenoord înaintea duelului cu FCSB! Cum au numit-o olandezii pe campioana României
PSV Eindhoven - Atletico Madrid, de la 22:00. Dennis Man, față &icirc;n față cu &rdquo;zidul&rdquo; lui Diego Simeone!
PSV Eindhoven - Atletico Madrid, de la 22:00. Dennis Man, față în față cu ”zidul” lui Diego Simeone!
Răzvan Burleanu e convins: &icirc;nvingem SUA dacă ajungem la Mondial: &bdquo;Nu ne mai oprește nimeni!&rdquo;
Răzvan Burleanu e convins: învingem SUA dacă ajungem la Mondial: „Nu ne mai oprește nimeni!”
UCL | ACUM: Kairat Almaty - Olympiacos! Urmează Barcelona, Bayern, Chelsea, Tottenham și Marseille
UCL | ACUM: Kairat Almaty - Olympiacos! Urmează Barcelona, Bayern, Chelsea, Tottenham și Marseille
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Dumitru Dragomir a numit favorita la titlu: &rdquo;Are lot bun, ar trebui să iasă campioană&rdquo;

Dumitru Dragomir a numit favorita la titlu: ”Are lot bun, ar trebui să iasă campioană”

&bdquo;Reghe&ldquo; devine &bdquo;rege&ldquo;: arabii i-au pus noul contract pe masă cu un salariu spectaculos

„Reghe“ devine „rege“: arabii i-au pus noul contract pe masă cu un salariu spectaculos

AC Milan e AC Milan: remontada după 0-2 &icirc;n minutul 17! Pe ce loc a căzut Interul lui Cristi Chivu

AC Milan e AC Milan: remontada după 0-2 în minutul 17! Pe ce loc a căzut Interul lui Cristi Chivu

Gigi Becali a făcut anunțul despre transferul lui Louis Munteanu la FCSB: &rdquo;Gata, s-a terminat telenovela&rdquo;

Gigi Becali a făcut anunțul despre transferul lui Louis Munteanu la FCSB: ”Gata, s-a terminat telenovela”

E gata! Hermannstadt are antrenor: &rdquo;Semnează pe un an și jumătate&rdquo;

E gata! Hermannstadt are antrenor: ”Semnează pe un an și jumătate”

Gigi Becali, c&acirc;t pe ce să bată recordul: Am făcut ofertă de 4 milioane de euro. Nimeni nu ar fi crezut!

Gigi Becali, cât pe ce să bată recordul: "Am făcut ofertă de 4 milioane de euro. Nimeni nu ar fi crezut!"



Recomandarile redactiei
Decizie uriașă la Feyenoord &icirc;naintea duelului cu FCSB! Cum au numit-o olandezii pe campioana Rom&acirc;niei
Decizie uriașă la Feyenoord înaintea duelului cu FCSB! Cum au numit-o olandezii pe campioana României
Răzvan Burleanu e convins: &icirc;nvingem SUA dacă ajungem la Mondial: &bdquo;Nu ne mai oprește nimeni!&rdquo;
Răzvan Burleanu e convins: învingem SUA dacă ajungem la Mondial: „Nu ne mai oprește nimeni!”
Farul, următoarea destinație a lui Denis Alibec, după ruptura de la FCSB? Marica: Și-a lăsat o ușă deschisă
Farul, următoarea destinație a lui Denis Alibec, după ruptura de la FCSB? Marica: "Și-a lăsat o ușă deschisă"
UCL | ACUM: Kairat Almaty - Olympiacos! Urmează Barcelona, Bayern, Chelsea, Tottenham și Marseille
UCL | ACUM: Kairat Almaty - Olympiacos! Urmează Barcelona, Bayern, Chelsea, Tottenham și Marseille
Italienii exultă după ce au văzut cine arbitrează Celtic - Roma: O pagină dulce din istoria clubului
Italienii exultă după ce au văzut cine arbitrează Celtic - Roma: "O pagină dulce din istoria clubului"
Alte subiecte de interes
De la Generația de Suflet la Generația de Souffl&eacute;? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! &rdquo;Regele&rdquo; va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Denis Alibec a semnat cu Muaither SC și va fi antrenat &icirc;n Qatar de fostul principal al lui FC Brașov și... Atletico Madrid!
Denis Alibec a semnat cu Muaither SC și va fi antrenat în Qatar de fostul principal al lui FC Brașov și... Atletico Madrid!
Fernando Torres, primul meci ca antrenor pe Wanda Metropolitano!
Fernando Torres, primul meci ca antrenor pe Wanda Metropolitano!
Fără vreo șansă să joace &icirc;n poarta lui Inter Milano, a fost &icirc;mprumutat tot &icirc;n Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
CITESTE SI
Vremea de Crăciun și Anul Nou. Meteorologii ANM au emis prognoza pentru următoarele 4 săptăm&acirc;ni

stirileprotv Vremea de Crăciun și Anul Nou. Meteorologii ANM au emis prognoza pentru următoarele 4 săptămâni

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Unde se află &bdquo;California de Europa&rdquo;. La doar patru ore de București, a fost premiată pentru cele mai frumoase plaje

stirileprotv Unde se află „California de Europa”. La doar patru ore de București, a fost premiată pentru cele mai frumoase plaje

&bdquo;Cadou&rdquo; de la &bdquo;moș&rdquo; Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește &icirc;nghețarea salariilor și &icirc;n 2026

stirileprotv „Cadou” de la „moș” Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește înghețarea salariilor și în 2026

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!