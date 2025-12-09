Să se sperie Chivu? Ce s-a întâmplat în 2008, când Inter se duela cu Liverpool în UCL

Meciul este transmis LIVE TEXT pe Sport.ro. Antrenorul român are probleme serioase de lot înaintea duelului cu „cormoranii”. Manuel Akanji este indisponibil din cauza unei gripe, iar Denzel Dumfries nu este refăcut și se pregătește separat.



Pentru suporterii mai vechi ai lui Inter, confruntarea cu Liverpool nu aduce amintiri plăcute. Ultimul duel direct din Champions League datează din sezonul 2007/2008, în optimile de finală, când italienii au fost eliminați clar.



Ce s-a întâmplat în 2008, când Inter se duela cu Liverpool în UCL



În turul de pe Anfield, Liverpool s-a impus cu 2-0, după un meci în care Inter a rezistat eroic mai bine de o oră în inferioritate numerică, în urma eliminării lui Materazzi din minutul 30. Finalul a fost însă devastator, cu golurile lui Dirk Kuyt și Steven Gerrard.

