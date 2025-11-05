VIDEO "S-a transformat în Lionel Messi!" Thomas Frank, savuros după golul fabulos al lui Van de Ven

S-a transformat &icirc;n Lionel Messi! Thomas Frank, savuros după golul fabulos al lui Van de Ven Liga Campionilor
Micky van de Ven (24 de ani), fundașul central al lui Tottenham, a fost autorul unui gol de senzație în meciul din Champions League contra lui FC Copenhaga, scor 4-0.

Thomas FrankMicky van de VenTottenhamFC Copenhaga
Tottenham a avut o misiune facilă contra lui FC Copenhaga, chiar dacă la 2-0 a rămas în inferioritate numerică în urma eliminării lui Brennan Johnson. Micky van de Ven a înscris pentru 3-0 în minutul 64, după o fază cum rar se vede din partea unui fundaș.

Thomas Frank, după golul fabulos al lui Micky van de Ven: "Ca și cum s-a transformat în Messi"

Stoperul olandez și-a etalat din nou viteza extraordinară. Van de Ven a plecat din marginea propriului careu pe un contraatac, a trecut de toți adversarii care i-au ieșit în cale și a înscris pentru 3-0.

Thomas Frank, managerul lui Tottenham, a fost întrebat la finalul meciului dacă a mai văzut de-a lungul carierei un astfel de gol marcat de un fundaș.

"Cu siguranță trebuie să mă gândesc la asta, dar a părut ca și cum Micky van de Ven s-a transformat în Lionel Messi. A plecat din propriul careu, s-a dus până în careul advers și a înscris. Un gol fantastic! Cred că e golgheterul nostru în toate competițiile", a spus Thomas Frank, la conferința de presă.

Cu 3 zile înainte, Van de Ven îl ignora pe Thomas Frank

Thomas Frank a continuat și i-a făcut pe reporteri să râdă, făcând referire la incidentul de după meciul Tottenham - Chelsea 0-1, din weekend. Atunci, Van de Ven și Djen Spence au părăsit nervoși gazonul și l-au ignorat pe managerul danez. 

"Dacă o ține tot așa și e nervos după meciuri, poate continua să treacă pe lângă mine", a spus Frank.

  • 6 goluri a înscris Micky van de Ven pentru Tottenham în acest sezon.
  • 8 puncte are Tottenham după primele 4 meciuri din faza principală Champions League. Londonezii se află momentan pe locul 7 în grupa unică.
