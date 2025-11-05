Tottenham a avut o misiune facilă contra lui FC Copenhaga, chiar dacă la 2-0 a rămas în inferioritate numerică în urma eliminării lui Brennan Johnson. Micky van de Ven a înscris pentru 3-0 în minutul 64, după o fază cum rar se vede din partea unui fundaș.

Thomas Frank, după golul fabulos al lui Micky van de Ven: "Ca și cum s-a transformat în Messi"



Stoperul olandez și-a etalat din nou viteza extraordinară. Van de Ven a plecat din marginea propriului careu pe un contraatac, a trecut de toți adversarii care i-au ieșit în cale și a înscris pentru 3-0.



Thomas Frank, managerul lui Tottenham, a fost întrebat la finalul meciului dacă a mai văzut de-a lungul carierei un astfel de gol marcat de un fundaș.



"Cu siguranță trebuie să mă gândesc la asta, dar a părut ca și cum Micky van de Ven s-a transformat în Lionel Messi. A plecat din propriul careu, s-a dus până în careul advers și a înscris. Un gol fantastic! Cred că e golgheterul nostru în toate competițiile", a spus Thomas Frank, la conferința de presă.

