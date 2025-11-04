Totuși, să prindă un loc în primul 11 al lui Tottenham se poate dovedi mai complicat decât pare pentru internaționalul român, având în vedere competiția de care se lovește la gruparea londoneză.

Micky van de Ven, gol a la Messi în Champions League

Dovadă este și bijuteria reușită de Micky van de Ven în Champions League, în meciul cu FC Copenhaga, un gol marcat după o cursă nebună, care aduce aminte de cele ale lui Leo Messi sau chiar de celebrul gol al lui Heung-min Son, pe vremea când era chiar jucătorul lui Tottenham.

În miinutul 64, la scorul de 2-0, stoperul olandez a recuperat un balon chiar la marginea careului lui Tottenham și a pornit apoi o cursă superbă spre careul advers în care a depășit nu mai puțin de șase adversari.

Van de Ven a finalizat cu un șut cu stângul expediat de la marginea careului, fără șansă pentru Dominik Kotarski.

