Cu un singur șut expediat pe spațiul porții, Tottenham s-a văzut învinsă de Chelsea după golul marcat de Joao Pedro în minutul 34. La finalul meciului, frustrarea a fost mare în tabăra gazdelor.
Thomas Frank, ignorat de jucătorii săi după Tottenham - Chelsea 0-1
Jucătorii lui Tottenham au fost huiduiți de suporteri la finalul meciului, iar Micky van de Ven și Djed Spence ar fi refuzat să îi salute pe fani, chiar dacă managerul Thomas Frank a insistat.
O filmare de după fluierul final îi arată pe Van de Ven și Spence cum trec pe lângă Thomas Frank și îl ignoră complet pe managerul danez în drumul spre vestiare.
Deși Frank a părut foarte surprins de reacția elevilor săi, la conferința de presă de după meci a spus că nu este o problemă gravă ceea ce s-a întâmplat.
"Înțeleg de ce mă întrebați asta, dar cred că asta este una dintre problemele mici. Micky van de Ven și Djed Spence sunt genul de jucători care dau totul. Au jucat foarte bine în acest sezon și e normal ca acum să fie frustrați. Nu cred că e o mare problemă ceea ce s-a întâmplat.
Toți jucătorii sunt frustrați. Și-ar fi dorit să câștige, să joace bine și îi înțeleg", a spus Thomas Frank.
Deși a pierdut derby-ul cu Chelsea, Tottenham rămâne momentan pe locul 4, cu 17 puncte, 8 sub liderul Arsenal.
VIDEO Tottenham - Chelsea 0-1 (REZUMATUL PARTIDEI)