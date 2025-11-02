Cu un singur șut expediat pe spațiul porții, Tottenham s-a văzut învinsă de Chelsea după golul marcat de Joao Pedro în minutul 34. La finalul meciului, frustrarea a fost mare în tabăra gazdelor.



Thomas Frank, ignorat de jucătorii săi după Tottenham - Chelsea 0-1

Jucătorii lui Tottenham au fost huiduiți de suporteri la finalul meciului, iar Micky van de Ven și Djed Spence ar fi refuzat să îi salute pe fani, chiar dacă managerul Thomas Frank a insistat.



O filmare de după fluierul final îi arată pe Van de Ven și Spence cum trec pe lângă Thomas Frank și îl ignoră complet pe managerul danez în drumul spre vestiare.

