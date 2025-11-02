VIDEO Managerul lui Tottenham, ignorat complet de jucătorii săi! Cum a reacționat Thomas Frank

Managerul lui Tottenham, ignorat complet de jucătorii săi! Cum a reacționat Thomas Frank Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Tottenham a avut o evoluție modestă în derby-ul cu Chelsea și a pierdut pe teren propriu, scor 0-1, în runda a zecea din Premier League.

TAGS:
TottenhamChelseaThomas FrankDjed SpenceMicky van de Ven
Din articol

Cu un singur șut expediat pe spațiul porții, Tottenham s-a văzut învinsă de Chelsea după golul marcat de Joao Pedro în minutul 34. La finalul meciului, frustrarea a fost mare în tabăra gazdelor.

Thomas Frank, ignorat de jucătorii săi după Tottenham - Chelsea 0-1

Jucătorii lui Tottenham au fost huiduiți de suporteri la finalul meciului, iar Micky van de Ven și Djed Spence ar fi refuzat să îi salute pe fani, chiar dacă managerul Thomas Frank a insistat.

O filmare de după fluierul final îi arată pe Van de Ven și Spence cum trec pe lângă Thomas Frank și îl ignoră complet pe managerul danez în drumul spre vestiare.

Deși Frank a părut foarte surprins de reacția elevilor săi, la conferința de presă de după meci a spus că nu este o problemă gravă ceea ce s-a întâmplat.

"Înțeleg de ce mă întrebați asta, dar cred că asta este una dintre problemele mici. Micky van de Ven și Djed Spence sunt genul de jucători care dau totul. Au jucat foarte bine în acest sezon și e normal ca acum să fie frustrați. Nu cred că e o mare problemă ceea ce s-a întâmplat.

Toți jucătorii sunt frustrați. Și-ar fi dorit să câștige, să joace bine și îi înțeleg", a spus Thomas Frank.

Deși a pierdut derby-ul cu Chelsea, Tottenham rămâne momentan pe locul 4, cu 17 puncte, 8 sub liderul Arsenal.

VIDEO Tottenham - Chelsea 0-1 (REZUMATUL PARTIDEI)

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O familie întreagă, nenorocită de tatăl care mâna băut căruța, noaptea, de la cimitir. O fetiță de trei săptămâni a murit
O familie &icirc;ntreagă, nenorocită de tatăl care m&acirc;na băut căruța, noaptea, de la cimitir. O fetiță de trei săptăm&acirc;ni a murit
ULTIMELE STIRI
FC Hermannstadt - Oțelul Galați, de la 17:45. Capitolele la care sibienii sunt primii și gălățenii sunt ultimii &icirc;n Superligă!
FC Hermannstadt - Oțelul Galați, de la 17:45. Capitolele la care sibienii sunt primii și gălățenii sunt ultimii în Superligă!
UTA Arad - Metaloglobus, de la ora 15:30! Prima &icirc;nt&acirc;lnire din istorie &icirc;n Superligă, Mihai Teja e &rdquo;nașul&rdquo; lui Adi Mihalcea
UTA Arad - Metaloglobus, de la ora 15:30! Prima întâlnire din istorie în Superligă, Mihai Teja e ”nașul” lui Adi Mihalcea
Revenire de senzație la Barcelona! Anunțul a fost făcut chiar de Hansi Flick
Revenire de senzație la Barcelona! Anunțul a fost făcut chiar de Hansi Flick
Cum s-a bucurat singur-singurel după golul &icirc;nscris un tricolor din străinătate
Cum s-a bucurat singur-singurel după golul înscris un tricolor din străinătate
Gigi Becali nu se joacă! Patronul a anunțat cinci transferuri la FCSB
Gigi Becali nu se joacă! Patronul a anunțat cinci transferuri la FCSB
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Un analist olandez a dat verdictul pentru Dennis Man: &rdquo;E bine că s-a accidentat!&rdquo;

Un analist olandez a dat verdictul pentru Dennis Man: ”E bine că s-a accidentat!”

FCSB a primit o ofertă uriașă pentru Daniel B&icirc;rligea! Anunțul lui Gigi Becali: &rdquo;&Icirc;l iau pe Louis Munteanu!&rdquo;

FCSB a primit o ofertă uriașă pentru Daniel Bîrligea! Anunțul lui Gigi Becali: ”Îl iau pe Louis Munteanu!”

At&acirc;t a primit Iordănescu de la Legia! Polonezii dezvăluie cu ce s-a ales antrenorul după plecare

"Atât a primit Iordănescu de la Legia!" Polonezii dezvăluie cu ce s-a ales antrenorul după plecare

Refuzuri pe bandă rulantă pentru FCSB: N-a vrut nici el să vină

Refuzuri pe bandă rulantă pentru FCSB: "N-a vrut nici el să vină"

&rdquo;U&rdquo; Cluj - FCSB 0-2 | Campioana, victorie importantă &icirc;n drumul spre play-off

”U” Cluj - FCSB 0-2 | Campioana, victorie importantă în drumul spre play-off

Becali a văzut mutarea rivalei și a exclamat: Le dă clasă tuturor, e cel mai bun!

Becali a văzut mutarea rivalei și a exclamat: "Le dă clasă tuturor, e cel mai bun!"



Recomandarile redactiei
Gigi Becali nu se joacă! Patronul a anunțat cinci transferuri la FCSB
Gigi Becali nu se joacă! Patronul a anunțat cinci transferuri la FCSB
Olaru, puțin șmecher? Ce a zis Bergodi după U Cluj - FCSB 0-2
"Olaru, puțin șmecher?" Ce a zis Bergodi după U Cluj - FCSB 0-2
Revenire de senzație la Barcelona! Anunțul a fost făcut chiar de Hansi Flick
Revenire de senzație la Barcelona! Anunțul a fost făcut chiar de Hansi Flick
Cum s-a bucurat singur-singurel după golul &icirc;nscris un tricolor din străinătate
Cum s-a bucurat singur-singurel după golul înscris un tricolor din străinătate
Gigi Becali a trecut la următorul nivel: E prima dată c&acirc;nd fac asta &icirc;n timpul meciului
Gigi Becali a trecut la următorul nivel: "E prima dată când fac asta în timpul meciului"
Alte subiecte de interes
Fricțiuni &icirc;ntre Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul rom&acirc;n + &Icirc;ntrebarea pe care o lansează
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin &icirc;nainte de debutul &icirc;n noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul rom&acirc;n
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
E gata! C&acirc;nd va fi anunțat Joao Felix la noua echipă
E gata! Când va fi anunțat Joao Felix la noua echipă
Aș vrea să-l văd la Liverpool . Starul de la Chelsea considerat perfect pentru echipa pregătită de Arne Slot
"Aș vrea să-l văd la Liverpool". Starul de la Chelsea considerat perfect pentru echipa pregătită de Arne Slot
Antrenorul lui Tottenham a vorbit despre revenirea lui Drăgușin! C&acirc;t mai are de așteptat rom&acirc;nul
Antrenorul lui Tottenham a vorbit despre revenirea lui Drăgușin! Cât mai are de așteptat românul
Jurnaliștii de la The Athletic, surprinși de cazul Drăgușin: O decizie curioasă a lui Tottenham
Jurnaliștii de la The Athletic, surprinși de cazul Drăgușin: "O decizie curioasă a lui Tottenham"
CITESTE SI
Explozie puternică urmată de incendiu &icirc;ntr-un bloc din Timișoara. Un bărbat rănit grav, zeci de persoane evacuate

stirileprotv Explozie puternică urmată de incendiu într-un bloc din Timișoara. Un bărbat rănit grav, zeci de persoane evacuate

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Cinci lucruri despre salariul minim. Ce spun datele, ce e negociabil și ce e doar discurs politic

stirileprotv Cinci lucruri despre salariul minim. Ce spun datele, ce e negociabil și ce e doar discurs politic

Cele mai spectaculoase ținute de Halloween. Celebritățile au purtat costume inspirate din film și muzică | GALERIE FOTO

stirileprotv Cele mai spectaculoase ținute de Halloween. Celebritățile au purtat costume inspirate din film și muzică | GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!