Opt suporteri au fost arestaţi în urma incidentelor produse miercuri la Napoli, cu ocazia meciului pe care actualul lider din Serie A l-a câştigat cu scorul de 3-0 în faţa celor de la Eintracht Frankfurt.

Cinci dintre cei reţinuţi sunt fani ai formaţiei Napoli, în timp ce ceilalţi trei sunt suporteri germani, a precizat Giuliano, joi, în cursul unei conferinţe de presă.

Acesta a subliniat că şase agenţi de poliţie au suferit răni şi contuzii în timpul intervenţiei. "Lăsând la o parte orice retorică, vreau să le mulţumesc tuturor forţelor de poliţie care s-au implicat în mod extraordinar şi cu un profesionalism excepţional. Ceea ce li s-a cerut a fost să ţină despărţite cele două grupări de fani, iar acest rezultat a fost atins, chiar şi în cel mai critic moment. Am efectuat câteva arestări în flagrant delict, nu doar printre cetăţenii italieni şi germani", a declarat şeful poliţiei din Napoli.

Potrivit ziarului italian Corriere dello Sport, "scene de gherilă urbană" au avut loc miercuri la Napoli, huliganii aruncând cu diverse proiectile şi fumigene în direcţia forţelor de ordine, care au replicat cu lansarea de gaze lacrimogene.

Aceste violenţe, concentrate într-o piaţă din centrul istoric al oraşului, s-au produs în condiţiile în care fanilor lui Eintracht Frankfurt nu le-au fost vândute oficial bilete pentru acest meci, după un ping-pong între autorităţile italiene şi clubul german, din cauza temerilor legate de posibile incidente.

În ciuda acestui lucru, cel puţin 600 de suporteri ai lui Eintracht Frankfurt au făcut deplasarea la Napoli, fără bilete de intrare la meci, conform mass-media.

Shocking scenes in Napoli. For all the beauty of German fan culture, this is absolutely shameful from Eintracht Frankfurt fans. No motive can justify it.pic.twitter.com/PpMtpZeYD1