Nebunie pe străzile din Napoli! Suporterii "înterziși" ai lui Eintracht Frankfurt și ultrașii italieni, scandal de proporții în oraș

Pentru confruntarea de la Napoli, sute de suporteri nemți au ajuns în Italia, iar pe străzile din oraș au izbucnit mai multe incidente între galeriile celor două echipe, fiind implicate și forțele de ordine.

Cu doar câteva ore înainte de starul meciului, mai multe mașini din centrul orașului au fost incendiate, iscându-se și numeroase lupte pe străzi.

???? Chaos in Naples: clashes between Eintracht fans and the police with burning cars. Critical situation in Piazza del Gesu. [@sportface2016 ????️ @NotizieFrance] #Napoli pic.twitter.com/2YaVzMeqGC — Italian Football News ???????? (@footitalia1) March 15, 2023

Pe 8 martie, prefectura oraşului din regiunea Campania interzisese iniţial clubului SSC Napoli să vândă aceste locuri persoanelor cu domiciliul în Germania, de teamă să nu perturbe ordinea publică.

Clashes between Eintracht Frankfurt fans and police in Naples. #Napoli [@localteamtv] pic.twitter.com/5NVxymXOFJ — Italian Football News ???????? (@footitalia1) March 15, 2023

După o o anulare a acestei decizii de către instanţe, la cererea clubului Eintracht, a fost pronunţată o nouă interdicţie, de această dată doar pentru persoanele cu domiciliul în Frankfurt.