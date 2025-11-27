S-a convins după seara de Champions League: "El va fi următorul Balonul de Aur"

S-a convins după seara de Champions League: El va fi următorul Balonul de Aur
Paris Saint-Germain s-a impus contra lui Tottenham, scor 5-3, în etapa a cincea din faza principală Champions League, iar Thomas Frank a susținut la finalul meciului că Balonul de Aur va merge din nou la un jucător din tabăra parizienilor.

Deși a condus de două ori la Paris, cu 1-0 și 2-1, Tottenham s-a văzut învinsă. Vitinha a reușit o triplă pentru formația condusă de Luis Enrique, iar celelalte două reușite ale campioanei din Ligue 1 au fost înscrise de Fabian Ruiz și Pacho.

Thomas Frank: "Vitinha va fi următorul Balon de Aur"

Thomas Frank, managerul lui Tottenham, a avut cuvinte de laudă după meci la adresa lui Vitinha, pe care se așteaptă să îl vadă ridicând trofeul Balonului de Aur în anul următor.

"Vitinha este cel mai bun mijlocaș din lume. Din punctul meu de vedere, el va fi următorul câștigător al Balonului de Aur", a spus Thomas Frank.

  • Vitinha a încheiat pe locul 3 la gala din 2025 a Balonului de Aur, sub câștigătorul Ousmane Dembele și sub al doilea clasat Lamine Yamal.
  • 5 goluri și 8 pase decisive a reușit Vitinha în acest sezon la PSG, după 18 meciuri jucate

Deși a pierdut contra lui PSG, Thomas Frank s-a arătat foarte mulțumit de prestația lui Tottenham, făcând o comparație cu precedentul eșec, 1-4 contra lui Arsenal în Premier Leauge.

"Sunt foarte mulțumit de prestația echipei. Azi am văzut mai mult identitatea echipei, am văzut curaj și agresivitate. Sunt multe aspecte pozitive. Desigur că este îngrijorător când primești 4 sau 5 goluri, dar meciul de astăzi a fost total diferit față de cel cu Arsenal. Astăzi am luptat și am văzut o echipă cu suflet", a mai spus Frank.

După 5 runde, Tottenham se află pe locul 16 în grupa unică din Champions League, cu 8 puncte, în timp ce PSG e pe 2, cu 12 puncte.

