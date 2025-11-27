S-a convins după seara de Champions League: "El va fi următorul Balonul de Aur"

Deși a condus de două ori la Paris, cu 1-0 și 2-1, Tottenham s-a văzut învinsă. Vitinha a reușit o triplă pentru formația condusă de Luis Enrique, iar celelalte două reușite ale campioanei din Ligue 1 au fost înscrise de Fabian Ruiz și Pacho.

Thomas Frank: "Vitinha va fi următorul Balon de Aur"



Thomas Frank, managerul lui Tottenham, a avut cuvinte de laudă după meci la adresa lui Vitinha, pe care se așteaptă să îl vadă ridicând trofeul Balonului de Aur în anul următor.



"Vitinha este cel mai bun mijlocaș din lume. Din punctul meu de vedere, el va fi următorul câștigător al Balonului de Aur", a spus Thomas Frank.