"Ronaldo? Moment marca Michael Jordan!" Solskjaer, cuvinte superbe despre portughez

Cristiano Ronaldo, golgheterul all-time al Ligii Campionilor, a salvat-o pe Manchester United de la înfrângere la Bergamo, 2-2 cu Atalanta.

Italienii au condus de două ori, prin golurile înscrise de slovenul Josip Ilicic (12) şi columbianul Duvan Zapata (56), dar starul portughez a egalat de fiecare dată în finalul de repriză (45+1, respectiv 90+1).

Ronaldo, stăpânire de sine ca Michael Jordan

Antrenorul celor de la United, Ole Gunar Solskjaer, l-a comparat pe Ronaldo cu cel mai valoros baschetbalist al tuturor timpurilor, Michael Jordan.

"Ronaldo e incredibil, ultimul său gol trebuie să fie un moment marca Michael Jordan, când baschetbalistul reușea să câștige campionate în extra time. Ronaldo e cel mai bun marcator, acum are și un gol mai mult decât mine marcat pentru United. Am jucat bine și am avut atitudine până în ultimul moment", a declarat managerul norvegian, pentru BeIn Sport.

Palmaresul senzațional al lui ”Air Jordan”

Michael Jordan are șase titluri de campion în NBA cu Chicago Bulls (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998) și a fost de șase ori MVP în finalele din aceiași ani. Cu naționala de baschet a Statelor Unite ale Americii a câștigat de două ori aurul olimpic, în 1984 la Los Angeles și în 1992 la Barcelona. S-a retras în 2003, după ce devenise primul jucător din NBA miliardar în dolari.

Liga Campionilor | Grupa F

Atalanta Bergamo - Manchester United 2-2

Au marcat: Josip Ilicic 12, Duvan Zapata 56, respectiv Cristiano Ronaldo 45+1, 90+1.

Villarreal - Young Boys Berna 2-0

Au marcat: Etienne Capoue 36, Arnaut Danjuma 89.

Clasament Grupa F

1 Villarreal 4 2 1 1 9-5 7

2 Manchester United 4 2 1 1 8-7 7

3 Atalanta 4 1 2 1 7-7 5

4 Young Boys 4 1 0 3 3-7 3