Ronaldo, din nou Ronaldo! Superstarul portughez l-a salvat iar pe Solskjaer pe finalul meciului 

Înaintea duelului cu Atalanta, din a patra etapă din grupele Champions League, Cristiano Ronaldo (36 ani) avea o cotă incredibilă, 3 goluri în primele 3 meciuri.

Iar portughezul avea să își îmbunătățească cifrele în partida contra italienilor. Prima dată avea să lovească în minutul 45+1, când United suferea și era condusă. Bruno Fernandeș îi calcă perfect mingea, iar Ronaldo nu îl iartă pe Mussso și face 1-1, chiar înainte de intrarea la cabine.

Ronaldo approves of this goal! So do I ???????? Ronaldo and Bruno are on fire during this UEFA Champions league match vs Atalanta. #ManchesterUnited pic.twitter.com/PbAXVCwULI