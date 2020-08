Robert Lewandowski pe urmele lui Cristiano Ronaldo! Ce recorduri poate depasi polonezul 

Bayern Munchen a castigat cu 3-0 in fata lui Lyon si s-a calificat in finala Ligii Campionilor, acolo unde o va infrunta pe PSG.

Lewandowski a punctat si in meciul cu Lyon si a ajus la 15 reusite in acest sezon de Champions League. El este doar al doilea jucatorul care atinge aceasta borna. Cristiano ronaldo a reusit aceasta performanta de 3 ori (17 goluri in sezonul 2013/2014, 16 in sezonul 2015/2016 si 15 in 2017/2018), conform Opta.

Pe langa asta, polonezul a ajuns la al noualea meci consecutiv cu gol marcat in Liga Campionilor. Singurii jucatori care au mai reusit aceasta performanta sunt Ruud Van Nistelrooy, in 2003 si portughezul Cristiano Ronaldo in 2008, cand a marcat in 11 partide la rand.

Cu o dubla in finala Ligii Campionilor, Robert Lewandowski poate egala recordul lui Ronaldo din sezonul 2013-2014.

In acest sezonul, atacantul lui Bayern a marcat 55 de goluri si a oferit 10 pase decisive in 46 de partide.