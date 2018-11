Robert Lewandowski, al saptelea jucator din istorie care atinge pragul de 50 de goluri in UEFA Champions League! Cum arata topul

Polonezul si-a trecut in portofoliu reusitele numarul 50 si 51 in partidele de UEFA Champions League din cariera.

Golurile au venit in confruntarea din grupele UCL cu Benfica, in minutele 36 si 51.

77 de meciuri i-au trebuit lui Lewandowski sa intre in topul jucatorilor care au reusit peste 50 de goluri in UEFA Champions League.

???????? Robert Lewandowski = only 7th player in history to score 50 #UCL goals ???????????? pic.twitter.com/hEUBgjXxsl