Ce spune Robert Lewandowski dupa ce decernarea Balonului de Aur a fost anulata in acest an! Polonezul avea sansa sa castige trofeul

Atacantul lui Bayern Munchen a fost unul dintre cei mai buni jucatori din Europa in sezonul trecut.

Polonezul a reusit sa marcheze in stagiunea trecuta 54 in goluri in toate competiile, iar parcursul perfect de pana acum al bavarezilor in Liga Campionilor l-a transformat in principalul favorit la castigarea Balonului de Aur.

In acest sezon el a castigat deja titlul in Bundesliga si Cupa Germaniei si va juca in semifinalele Champions League contra lui Lyon, miercuri.

Fostul jucator de la Dortmund a vorbit deschis despre faptul ca Bolonul de Aur nu se va decerna in acest an. El a declarat ca le multumeste celor care il vedeau favorit, dar pentru el este mai important sa castige Liga Campionilor decat cel mai important trofeu individual din fotbal.

"Le multumesc fanilor pentru aprecieri. Pentru mine, Balonul de Aur nu reprezinta un subiect important, avem meciuri foarte grele in Champions League.

Vreau sa fiu in cea mai buna forma in următoarele luni si nu-mi sta capul la alte lucruri in acest moment. Repet, Balonul de Aur nu este o tema importanta in viata mea", a spus polonezul pentru ESPN.

Dupa cele 34 de goluri reusite in Germania, "Lewa" era favorit sa castige Gheata de Aur. Italianul Ciro Immobile a marcat 36 de goluri in Serie A si si-a asigurat trofeul pentru cel mai bun marcator din Europa.