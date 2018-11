BAYERN - BENFICA | Singurul jucator care mai poate face ASTA e Messi! Goluri incredibile trase la INDIGO ale lui Robben! VIDEO

Arjen Robben a reusit dubla in duelul cu Benfica.

Arjen Robben a facut spectacol pe Allianz Arena, cu doua goluri superbe. Daca primul gol a fost marcat la vinclu in stanga, al doilea a venit in partea dreapta.

Robben a deschis scorul in minutul 12. Jucatorul lui Bayern a driblat adversarii si a sutat puternic in vinclu, in partea dreapta, fara sa-i dea nicio sansa portarului Benficai.

VEZI REUSITA AICI!

A doua reusita a olandezului de 34 de ani a venit in minutul 30, dupa o cursa excelenta de la mijlocul terenului, incheiata cu o preluare de la marghinea careului de 16 metri si un sut puternic in vinclu, de aceasta data in partea stanga.

VEZI REUSITA AICI!