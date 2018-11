Un pusti roman joaca la Bayern si vrea sa calce pe urmele lui Lewandowski: "Prima data cand am ajuns la echipa, am vazut cum se sta in teren"

Pe viitor, Bayern poate trimite fotbalisti la nationala Romaniei. Un pusti de la noi joaca pentru juniorii nemtilor si viseaza sa schimbe pase cu Lewandowski si Ribery!

Rares e din Constanta, dar traieste de mic la Munchen. Cand nu joaca, e copil de mingi pentru vedetele lui Bayern. El joaca atacant, dar la nevoie intra si in poarta.



"Prima oara cand am venit, am vazut cum se sta in teren. Ca atacant m-am uitat la Lewandowski, ca fundas la Hummels", spune Dumitru Rares Canea.



"Si eu am fost copil de mingi cand eram la Schalke. Inveti de la profesionisti", i-a spus portarul lui Bayern, Manuel Neuer.