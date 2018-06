Pariu pe viitorul lui Lewandowski! Unde isi va continua atacantul lui Bayern cariera: "Nu a fost o tema de discutie"

Presedintele lui Bayern Munchen ii prezice traseul lui Robert Lewandowski, dupa zvonurile legate de plecarea sa la Real Madrid.

Karl-Heinz Rummenigge are incredere ca Robert Lewandowski va ramane la Bayern Munchen si sezonul urmator si pariaza ca acest lucru se va intampla in ciuda zvonurilor legate de un transfer la Real Madrid.

In timp ce Rummenigge a spus ca Jerome Boateng, al carui nume a fost vehiculat pentru o mutare la Manchester United, este liber sa negocieze transferul cu cluburile interesate de el, regula nu se aplica si in cazul lui Lewandovski, cu toate ca polonezul si-a exprimat dorinta de a parasi clubul pentru "o noua provocare".

"Am spus in urma cu cateva saptamani ca pariez ca Lewandovski va ramane si imi mentin acest pariu in continuare", a spus Rummenigge.

Numele lui Lewandowski a fost legat in trecut de clubul Real Madrid, insa presedintele lui Bayern a specificat ca transferul lui nu a fost discutat atunci cand cele doua echipe s-au intalnit in semifinalele Ligii Campionilor.

"Cele doua echipe s-au intalnit la ambele meciuri si Lewandowski nu a reprezentat o tema principala de discutie la niciuna dintre mesele oficiale", a explicat Rummenigge.

Acesta a explicat ca cei de la Real au fost interesati de un jucator de la Bayern in trecut, insa discutiile s-au inchis de la acel episod.