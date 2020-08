Revine Liga Campionilor! Juventus - Lyon si City - Real Madrid, LIVE TEXT, de la 22:00! Misiune dificila pentru Ronaldo dupa infrangerea din tur

16:45

Liga Campionilor revine oficial in aceasta seara, de la ora 22:00. Sezonul amanat din cauza pandemiei este reluat cu doua dueluri din optimi.

Juventus primeste vizita celor de la Olympique Lyon. In meciul tur, francezii s-au impus cu 1-0 gratie golului reusit de Tousart, astfel ca Ronaldo si coechipierii sai au o misiune usor ingreunata pentru a obtine calificarea.



In aceeasi situatie sunt si cei de la Real Madrid, care au pierdut mansa tur de pe teren propriu cu 2-1 in fata lui Manchester City.



Ambele partide retur sunt programate de la ora 22:00. Echipele care vor obtine calificarea in aceasta seara in faza urmatoare a Ligii Campionilor se vor duela saptamana viitoare in sferturile de finala.