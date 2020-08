Destinatie SURPRIZA pentru Adi Petre! Gigi Becali ar putea scapa de el! Atacantul este aproape de un transfer de Champions League!

Adi Petre ar putea pleca in aceasta vara de la FCSB la o echipa cu sanse mari sa joace in Champions League.

Jucatorul pe care Gigi Becali nu il place atat de mult ar putea sa ajunga la Universitatea Craiova.

Patronul lui FCSB nu cere foarte mult pentru el, multumindu-se cu 300.000 de euro, o suma aproape la jumatate fata de cea pe care ros-albastrii trebuie sa o plateasca lui Esbjerg pentru transferul lui Petre.

Site-ul 3minute.net anunta ca oltenii sunt interesati de tanarul atacant, iar suma pe care Becali o vrea nu le pune probleme. Aceeasi sursa anunta ca si Adrian Mititelu ar dori sa creeze un lot puternic la echipa din Liga a 2-a a Craiovei, avandu-l in vizor pe Adi Petre.

Atacantul adus la inceputul acestui an la FCSB nu a jucat prea multe minute. In partidele in care a fost titular, cel mai adesea, el a fost schimbat la pauza, iar in meciul cu CFR Cluj nici nu a intrat pe teren, desi Toni Petrea a folosit multi jucatori tineri sau care nu au adunat prea multe prezente in acest sezon.

Petre ar putea sa ramana rezerva in urmatoarea stagiune dupa ce Gigi Becali i-a transferat deja pe Sergiu Bus si Alexandru Buziuc, cu care trebuie sa se 'lupte' pentru un loc in primul 11.

In aceste conditii, nu ar fi deloc exclus ca jucatorul sa isi gaseasca o alta echipa in aceasta vara.