BREAKING NEWS | Drum TERIBIL pana la grupele Champions League! Pot veni MILIONARII inca din turul 2! AICI: lista completa a adversarelor CFR-ului in Champions League

Cele 4 echipe care vor reprezenta Romania in Europa in sezonul urmator sunt CFR Cluj, Universitatea Craiova, FCSB si FC Botosani.

Drumul lor catre grupele celor mai importante competitii europene va fi extrem de dificil, fotbalul din Romania avand un coeficient in scadere dupa ultimele sezoane.

Tara noastra se afla pe locul 30 in acest moment, avand un loc in preliminariile Ligii Campionilor si 3 locuri in preliminariile Europa League.

CFR Cluj, care a castigat titlul pentru a treia oara consecutiv, va juca in Champions League, in turul 1 fiind cap de serie si urmand a intalni adversari accesibili, precum campioanele din Suedia sau Slovenia.

In turul doi, clujenii vor fi pusi in dificultate de faptul ca pierd statutul de cap de serie si pot intalni adversari mai dificili, asa cum sunt echipele Steaua Rosie Belgrad, Dinamo Zagreb, Ludogoret sau Legia. Din turul 3 va fi si mai greu, posibilii adversari ai CFR-ului fiind Celtic sau Slavia Praga.

Clujenii s-au oprit anul trecut in turul 4 al preliminariilor Champions League, acolo unde in sezonul urmator ii pot intalni pe Ajax, Salzburg sau Olympiakos.

Daca vor fi eliminati din preliminarii, campionii Romaniei vor ajunge in calificarile Europa League, unde vor beneficia, pe tabloul campioanelor, de postura de cap de serie. Astfel, ei vor avea adversari la indemana, precum Linfield Belfast, Buducnost Podgorica sau Riga FC.

Daca obtine calificarea in playoff-ul competitiei, CFR Cluj ii va putea intalni pe cei de la Young Boys, Maccabi Tel-Aviv sau Qarabag.

Iata programul dupa care se vor juca meciurile de calificare in Liga Campionilor in sezonul 2020/21:

8-11 august: runda preliminara

18/19 august: turul 1 de calificare

25/26 august: turul 2 de calificare

15/16 septembrie: turul 3 de calificare

22/23 si 29/30 septembrie: playoff-ul

Faza grupelor se va desfasura in perioada 20 octombrie - 9 decembrie 2020.