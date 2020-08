Teroarea Covid pentru FCSB si CFR in Europa! UEFA anunta cum se pot pierde meciurile cu 3-0 la masa verde in Champions League si Europa League

Urmatorul sezon de Champions League si Europa League va suferi modificari din cauza noului coronavirus.

Potrivit unui comunicat al UEFA, in cazul in care echipele nu anunta cu cel putin 48 de ore daca pot sau nu sa faca o deplasare, meciul va fi pierdut la masa verde:

"Daca un club nu reuseste sa informeze administratia UEFA, cu cel putin doua zile inainte de tragerea la sorti, ce restrictii sunt, clubul va fi considerat responsabil, iar meciul va fi pierdut de echipa in cauza."

Oficialii UEFA s-au gandit si la o exceptie. Echipele care nu vor putea face deplasarile intr-o anumita tara din cauza restrictiilor cauzate de noul coronavirus, vor putea sa aleaga o arena neutra pe care sa se joace partida respectiva.

Echipele care vor reprezenta Romania in urmatorul sezon european sunt CFR Cluj (calificata in preliminariile Ligii Campionilor) si Universitatea Craiova, FCSB si FC Botosani (care vor incerca sa obtina calificarea in grupele Europa League).

Din cauza Covid-19, romanii nu vor putea sa faca deplasari in peste 20 de tari europene, printre care se numara Austria, Danemarca, Grecia, Malta, Marea Britanie, Olanda sau Ungaria.