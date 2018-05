Ronaldo i-a dat de i-a SPART ARCADA! Ce s-a intamplat la ultimul antrenament al lui Real inaintea FINALEI de la Kiev

Nu doar executiile spectaculoase au tinut toti ochii pe el. Din greseala, Cristiano a lovit un operator aflat in spatele portii cu un sut care nu si-a atins tinta. Camera izbita de minge i-a ricosat in arcada. Tehnicianul a avut nevoie de ingrijiri medicale si s-a ales cu cateva copci la arcada. Pentru a se asigura ca incidentul va fi uitat rapid, Cristiano a vrut sa-i lase omului o amintire. I-a dat haina sa de antrenament si si-a cerut scuze, apoi le-a cerut medicilor lui Real sa se ocupe cat mai bine de el.



Hit by a @cristiano shot... But the four-time #UCLfinal winner makes up for it!

Ronaldo = ????????????@realmadrid pic.twitter.com/Km3ggwzT67