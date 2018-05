Salah a IESIT din Ramadan pentru finala Champions League! Familia lui a anuntat ca sacrifica 3 vitei pentru el! Anuntul dupa care fanii lui Liverpool sunt SIGURI de victorie cu Real :)

Mohamed Salah vrea sa fie in forma maxima pentru meciul cu Real!

A renuntat si la Ramadan, postul sfant al Islamului. Timp de o luna, musulmanii celebreaza revelarea Coranului catre profetul Mahomed prin abtinerea de la orice fel de mancare pe parcursul zilei. Salah a tinut postul de la inceput, de pe 16 mai, insa va renunta de astazi pana dupa finala.

"Joi, vineri si sambata nu va tine Ramadanul. Dupa finala va relua postul", a anuntat unul dintre fizioterapeutii lui Liverpool, Ruben Pons, la postul de radio spaniol Onda Cero.

Familia lui Salah a anuntat ca va sacrifica 3 vitei inaintea marelui meci cu Real pentru a-l binecuvanta pe super atacantul egiptean.

Suporterii lui Liverpool sunt siguri ca ritualul ii va ajuta pe toti elevii lui Klopp contra Realului, sambata seara. Pe twitter sunt sute de comentarii in care decizia lui Salah e vazuta drept argumentul suprem ca Liverpool va fi in forma vietii lui in fata lui Real.