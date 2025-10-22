Real Madrid - Juventus, de la 22:00. Echipe probabile + cote la pariuri + cel mai pariat scor corect. Analiza lui Dan Chilom

Real Madrid - Juventus, de la 22:00. Echipe probabile + cote la pariuri + cel mai pariat scor corect. Analiza lui Dan Chilom Liga Campionilor
Meci mare în Liga Campionilor.

de Dan CHILOM

În seara asta avem un clasic al acestei competiții: Real Madrid vs Juventus! Cele două grupări s-au întâlnit de 21 de ori în UEFA Champions League. Juve a câștigat de 10 ori, Madrid de 9, iar 2 meciuri s-au terminat la egalitate. Asadar, Juventus este una dintre puținele echipe care o conduce pe Real Madrid la meciurile directe, în competiția în care spaniolii s-au impus de 15 ori, fiind campioană absolută. 

Real Madrid - Juventus. Analiza lui Dan Chilom

Torinezii conduc într-un top negativ, fiind formația care a pierdut cele mai multe finale de UCL din istorie, 7 la număr, reușind să ridice trofeul de doar două ori. 

Real Madrid a învins-o pe Juventus în două finale de UCL. 

În 1998, la Amsterdam, scor 1-0, gol marcat de Mijatovic dintr-un ofsaid evident, nesemnalizat atunci, recunoscut mai târziu chiar și de către oficialii madrileni. 

Dar și în 2017, la Cardif, scor 4-1 pentru Realul lui Cristiano Ronaldo.

Doi dintre cei mai mari fotbaliști din toate timpurile au jucat la ambele formatii: Zinedine Zidane și Cristiano Ronaldo. 

După primele două jocuri din noul sezon de UCL, Madrid este pe poziția a 8a, cu 6 puncte, în timp ce Juve este pe 24, cu 2 puncte. 

Real Madrid - Juventus | Echipe probabile

• Real Madrid (4-2-3-1): Courtois - Valverde, Militao, Asencio, Carreras - Tchouameni, Camavinga - Mastantuono, Guler, Vinicius - Mbappe

• Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David

Casele de pariuri o dau favorită certă la victorie pe multiplă campioană a Spaniei, cu o cotă de 1.55. 

Juventus are 5.65 la victorie 

Egalul este cotat cu 4.55

Cel mai pariat scor la acest meci este 2:1, și are o cotă de 8.50. 

Xabi Alonso îl conduce cu 1-0 la meciurile directe pe Igor Tudor 

Slavko Vincic din Slovenia va conduce partida la centru, arbitru care acordă în medie 4,21 cartonașe galbene pe meci, si 0,21 roșii. 

Sugestia Sport.ro:

Ambele echipe marchează

Sabotaj organizat de Rusia &icirc;n București, dejucat de serviciile rom&acirc;nești. Putea face sute de victime. Filmul operațiunii
Maratonul de la Londra uimește: suma strânsă într-o singură zi, fabuloasă!
Barcelona, pierdere uriașă înainte de El Clasico: a fost suspendat și va sta în tribune!
Raul Rusescu îl pune la punct pe Mustață după scandalul cu Denis Alibec: "El a greșit! Să meargă la Berceni!"
Un FCSB în Europa pe placul lui Gigi Becali! Cu doi Popa și un Ciobanu titulari, FCSB a câștigat thriller-ul din Champions League la tineret
Gloria Bistrița - CSM București, derby de Champions League în Liga Florilor, LIVE pe VOYO și Pro Arena de la 17:30!
Dinamo debutează azi în Champions League: ”Să înceapă spectacolul!”
Declarație surprinzătoare a lui Juri Cisotti înainte de FCSB - Bologna
Surpriză: Harlem Gnohere s-a întors în România! Unde a fost surprins
Dennis Man a scris istorie în Champions League! Este primul fotbalist care a făcut asta
Gloria Bistrița - CSM București, derby de Champions League în Liga Florilor, LIVE pe VOYO și Pro Arena de la 17:30!
Decizia luată de Vlad Chiricheș, după ce a auzit planul pe care Gigi Becali îl are cu el
După nebunia din UCL, Cristi Chivu a purtat un dialog emoționant cu Fabio Capello: „Nu pot decât să îți mulțumesc!”

PSV, mesaj de trei cuvinte după ce Dennis Man a înscris două goluri împotriva lui Napoli în UCL

Atenție! Vorbește Dennis MAN of the Match, după ”dubla” reușită contra lui Napoli: ”Cea mai frumoasă seară din viața mea!”

Maghiarii au reacționat după ce au aflat ce transfer vrea FCSB: ”Ar sparge banca!”

10.000.000€ pentru Louis Munteanu: „Ultima ofertă!”

Dennis Man, magician: suma băgată în contul lui PSV cu dubla sa, imensă!



Dennis Man a scris istorie în Champions League! Este primul fotbalist care a făcut asta
Surpriză: Harlem Gnohere s-a întors în România! Unde a fost surprins
Declarație surprinzătoare a lui Juri Cisotti înainte de FCSB - Bologna
Decizia luată de Vlad Chiricheș, după ce a auzit planul pe care Gigi Becali îl are cu el
Neluțu Varga, prima reacție după demiterea lui Mandorlini: "Nu pot risca milioane de euro! Pierdeam un an"
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Și bătută, și cu banii luați! Cât trebuie să plătească FCSB pentru incidentele de la meciul cu Sparta Praga
Lukas Haraslin, reacție nervoasă la adresa fanilor FCSB-ului după returul cu Sparta Praga. Ce le-a strigat slovacul chiar în timpul interviului
Juventus își vinde "talismanul" de 70.000.000 euro! Thiago Motta aruncă bomba: "Nu mai face parte din planurile noastre"
Atalanta aduce un atacant de la Genoa și e forțată să-și trimită vedeta la Juventus!
stirileprotv Un român a creat un fals SRI. A recrutat foști militari și posesori de arme pe care i-a trimis în „misiuni”

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

stirileprotv Grindeanu știe „pe surse” că reforma pensiilor a fost respinsă și pe fond: Bolojan „să plece acasă” dacă refuză dialogul

stirileprotv Când vin ploile și când se răcește vremea în România. Meteorologii anunță ce fel de toamnă vom avea în următoarele săptămâni

