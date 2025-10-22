Real Madrid - Juventus, de la 22:00. Echipe probabile + cote la pariuri + cel mai pariat scor corect. Analiza lui Dan Chilom

de Dan CHILOM

În seara asta avem un clasic al acestei competiții: Real Madrid vs Juventus! Cele două grupări s-au întâlnit de 21 de ori în UEFA Champions League. Juve a câștigat de 10 ori, Madrid de 9, iar 2 meciuri s-au terminat la egalitate. Asadar, Juventus este una dintre puținele echipe care o conduce pe Real Madrid la meciurile directe, în competiția în care spaniolii s-au impus de 15 ori, fiind campioană absolută.

Real Madrid - Juventus. Analiza lui Dan Chilom



Torinezii conduc într-un top negativ, fiind formația care a pierdut cele mai multe finale de UCL din istorie, 7 la număr, reușind să ridice trofeul de doar două ori.



Real Madrid a învins-o pe Juventus în două finale de UCL.

În 1998, la Amsterdam, scor 1-0, gol marcat de Mijatovic dintr-un ofsaid evident, nesemnalizat atunci, recunoscut mai târziu chiar și de către oficialii madrileni.

Dar și în 2017, la Cardif, scor 4-1 pentru Realul lui Cristiano Ronaldo.



Doi dintre cei mai mari fotbaliști din toate timpurile au jucat la ambele formatii: Zinedine Zidane și Cristiano Ronaldo.



După primele două jocuri din noul sezon de UCL, Madrid este pe poziția a 8a, cu 6 puncte, în timp ce Juve este pe 24, cu 2 puncte.

