Fostul atacant nu s-a ferit și l-a indicat pe Mustață drept principalul vinovat pentru amplificarea tensiunilor, reproșându-i că a făcut publice lucruri care țin de interiorul clubului.



Scandalul a pornit după eșecul rușinos cu Metaloglobus (1-2), când jucătorii au fost chemați la raport de suporteri. Tensiunea a explodat când Gheorghe Mustață l-a acuzat public pe Denis Alibec că ar fi înjurat galeria la finalul partidei.



Rusescu, deranjat de modul în care liderul ultrașilor a ales să gestioneze situația: "Orice jucător nemulțumit complet de tot ce se întâmplă în jurul său răbufnește. Pe mine mă deranjează că Mustață gestionează foarte greșit întreaga situație. El este liderul galeriei echipei. La acest moment, echipa n-are nevoie ca el să apară public și să spună ce lucruri se întâmplă în vestiar", a spus Rusescu, potrivit GSP.



"Îți spun eu cum se rezolvă!"



Fostul vârf al roș-albaștrilor consideră că ieșirile publice ale lui Mustață dăunează echipei, mai ales într-o perioadă complicată din punct de vedere sportiv, și i-a oferit acestuia o soluție alternativă pentru a rezolva conflictul cu Alibec.



"Știm toți că e o perioadă grea, sportiv vorbind. Indiferent de ce s-a întâmplat după o înfrângere rușinoasă, cum a fost cea cu Metaloglobus, vestiarul nu are nevoie ca tu, lider de galerie, să apari la televizor și să spui ceea ce se întâmplă acolo", a explicat Rusescu.



Fostul atacant al roș-albaștrilor a transmis și calea de urmat: "Vrei să rezolvi lucrurile? Du-te frumos la Berceni și vorbește cu Alibec față în față. Îți spun eu că se rezolvă foarte ușor lucrurile, foarte simplu. Până la urmă, jucătorii au nevoie de galerie, iar galeria e acolo pentru jucători și pentru echipă".

