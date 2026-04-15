de Dan Chilom

Returul dintre Bayern și Real Madrid decide formația care o va întâlni în semifinale pe PSG, cea care a trecut net de Liverpool.

Bayern Munchen - Real Madrid | Kompany: "Nu ne credem calificați"

În tur, la Madrid, nemții au avut câștig de cauză, scor 1-2, prin dubla lui Luis Diaz. Pentru madrileni a marcat starul Kylian Mbappe.

Returul se anunță unul de foc, cu Bayern favorită la calificare, însă, atâta timp cât joci cu Real Madrid în Liga Campionilor trebuie să te temi, deoarece spaniolii sunt deținătorii recordului absolut: 15 trofee!

Vincent Kompany, antrenor Bayern: “Nu ne credem calificați nicio secundă! Va fi o luptă!”

Bayern Munchen - Real Madrid | Echipe probabile

Bayern Munchen

M. Neuer, J. Kimmich, M. de Ligt, E. Dier, N. Mazraoui, K. Laimer, L. Goretzka, T. Müller, E. Choupo-Moting, Raphaël Guerreiro, H. Kane

◉ Antrenor: V. Kompany

Real Madrid

A. Lunin, D. Carvajal, Eder Militao, R. Asencio, F. Garcia, F. Valverde, J. Bellingham, E. Camavinga, B. Diaz, K. Mbappe, Vinicius Junior

◉ Antrenor: Alvaro Arbeloa

Bayern Munchen - Real Madrid, azi de la 22:00

Madrilenii nu traversează o perioadă grozavă deloc. În ultimele trei partide au pierdut de două ori, cu Mallorca în La Liga, cu Bayern în UCL, și au remizat cu Girona pe propriu teren, tot în La Liga, acolo unde sunt în spatele Barcelonei la 9 puncte.

Bayern are 5 victorii la rând în toate competițiile. Madrilenii îi conduc pe bavarezi cu 5-3 în ultimele 10 confruntări directe. Vincent Kompany îl conduce pe Arbeloa la meciuri directe prin victoria din tur din capitala Spaniei.

Bayern Munchen - Real Madrid | Cote pariuri

Casele de pariuri o dau favorită la victorie pe Bayern, oferindu-i o cotă de 1.53.

Madridul are 5.00 la victorie.

Egalul este cotat cu 5.45

Bayern merge mai departe, cotă 1.10

Real Madrid merge mai departe cota 7.00

Harry Kane că marchează o are o cotă destul de mică - 1.53

Mbappe marchează - 1.90

Slavko Vinčić de 46 de ani din Slovenia va conduce partida. El acordă în medie 4,27 cartonașe galbene pe meci, și 0,27 roșii.

Sugestia Sport.ro:

Ambele echipe marchează