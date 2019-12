Reactia PUSTIULUI MINUNE al Barcelonei dupa ce a intrat in ISTORIA Champions League! "Ce tocmai am facut?" 

Catalanii au invins prin golurile jucatorilor de la echipa a doua, Carles Perez si Ansu Fati. Cel din urma a intrat in istoria Champions League ca cel mai tanar marcator, la doar 17 ani si 40 de zile.

Fara sa fie constient de recordul pe care il doborase, Ansu Fati a aflat de la reporteri ca a intrat in istorie. Acestea au fost cuvintele lui imediat dupa finalul meciului.

"Tocmai am aflat, sunt foarte fericit pentru gol si pentru victoria echipei. Adevarul este ca e un vis, pare ca totul merge pe repede inainte, acum trebuie sa continui sa ma bucur de tot si sa invat de la cei mai buni", a declarat Fati la finalul meciului.

Jucatorul Barcelonei a vorbit si despre golul pe care l-a inscris.

"Ii pasez lui Suarez, imi da mingea inapoi, apoi cand am inscris am ramas surprins deoarece tot stadionul a amutit. Am ramas gandindu-ma: "Ce tocmai am facut?", insa sunt foarte fericit pentru gol si victorie.

De fiecare data cand primesc o oportunitate, incerc sa profit de ea, cu goluri sau cel putin prin munca", a adaugat Fati.

Ansu Fati was confused as to why the San Siro was silent when he scored his goal ???? pic.twitter.com/vCZPazjwg8